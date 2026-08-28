En el Quindío advierten de disminución de camas hospitalarias debido al terremoto

Armenia

Una de las situaciones complejas por el terremoto está relacionada con la red hospitalaria del departamento lo que impacta en la atención de los usuarios.

Caracol Radio consultó al presidente de la asociación quindiana de los hospitales públicos, Juan David Arango, quien manifestó que dentro de los municipios más afectados en su infraestructura hospitalaria son el hospital Roberto Quintero Villa de Montenegro, Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya, el Pio X de La Tebaida y el San Juan de Dios de Armenia.

“Te cuento que la red pública hospitalaria desde la Asociación Quindiana de hospitales públicos hemos venido haciendo un seguimiento, un acompañamiento permanente a los hospitales. En días anteriores tuvimos reunión con la señora ministra en donde se le expresó las necesidades que tienen los hospitales más afectados como lo es el hospital de Montenegro, como el hospital de Quimbaya, como el hospital de San Juan de Dios de Armenia, como es el hospital Pío X, el mismo Red Salud. estos hospitales digamos que fueron los que sufrieron un poco más”, mencionó.

Añadió: “Montenegro como ya lo dices, eh tienen este momento un hospital de campaña, unas carpas de la Defensa Civil que le va a ayudar a mejorar la prestación de servicios, le va a ayudar a habilitar esas camas hospitalarias que requiere para la prestación de servicios. asimismo el San Juan de Dios por medio del Ministerio de Salud y de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá se donó un hospital campaña que ya se encuentra en funcionamiento. Esto sin duda alguna es un alivio”.

Sostuvo que avanzan en las gestiones para ampliar la capacidad de hospitalización para no colapsar la red puesto que se ha generado una disminución de camas en más de 150 dado a los daños en los diferentes hospitales.

“En cuanto al hospital de Quimbaya, el hospital Sagrado Corazón de Jesús tuvo afectaciones importantes en la cubierta, las cuales a hoy ya han sido subsanadas. Estamos esperando la llegada de una carpa tipo hospital también con el fin de ampliar nuestra capacidad de hospitalización para no colapsar la red del departamento del Quindío. Aquí tenemos que ser claros y enfáticos que nos ha dejado eh una disminución importante de camas eh hospitalarias. Estamos hablando de más de 150 camas hospitalarias menos en el departamento del Quindío dado a los daños que presentan los diferentes hospitales. Esto ¿qué significa? Una ocupación mayor", sostuvo.

Advirtió que hay preocupación por las dificultades a largo plazo como la relacionada con los pacientes que dejaran de recibir sus medicamentos por daños en la infraestructura de los operadores logísticos de medicamentos por lo que será clave el acompañamiento permanente del gobierno nacional para superar la contingencia a futuro.

Enfatizó en que continuarán realizando el respectivo seguimiento para garantizar la atención y bienestar de los usuarios.