Estudiantes y docentes de la Gran Colombia Armenia visitan edificaciones afectadas por terremoto

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Armenia

30 estudiantes y docentes de Arquitectura e Ingeniería Civil de la Universidad la Gran Colombia Armenia han realizado más de 300 visitas técnicas a edificaciones e infraestructuras afectadas por el terremoto en Calarcá, Circasia y Quimbaya

El Arquitecto José Gregorio Vallejo Toro - Decano Facultad de Arquitectura de la Universidad La Gran Colombia Armenia explicó que estudiantes y docentes de Arquitectura e Ingeniería Civil han realizado más de 300 visitas técnicas a edificaciones e infraestructuras afectadas en Calarcá, Circasia y Quimbaya. La información recopilada será entregada a los Puestos de Mando Unificado y a las alcaldías para apoyar la toma de decisiones.

Y agregó “la Universidad La Gran Colombia Seccional Armenia, puso nuevamente su conocimiento y talento humano al servicio de las comunidades afectadas por el fuerte sismo registrado en el Quindío, estudiantes y docentes de los programas de Arquitectura e Ingeniería Civil iniciaron jornadas de acompañamiento y evaluación de edificaciones e infraestructuras afectadas en diferentes municipios del departamento.

La primera jornada se desarrolló en los municipios de Calarcá y Circasia, donde se realizaron cerca de 120 visitas, mientras que, durante la jornada en Quimbaya, efectuaron 250 visitas a diferentes viviendas, edificaciones e infraestructuras reportadas con afectaciones.

El decano agregó “20 estudiantes acompañados por varios docentes, han participado en estos recorridos, en los que ponen en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación profesional y reciben orientación de expertos para adelantar la identificación y valoración inicial de las condiciones visibles de las estructuras.

Esta labor cuenta, con el acompañamiento de una constructora de la región y hace parte de la respuesta institucional de la Universidad ante las necesidades de los municipios afectados, que han solicitado el apoyo de profesionales con experiencia para atender la gran cantidad de reportes generados después del sismo.

Uno de los aspectos fundamentales de estas jornadas es que la información recopilada durante los recorridos no se queda únicamente en el ejercicio académico. Los resultados de las evaluaciones y los reportes obtenidos son posteriormente trasladados a los Puestos de Mando Unificado, PMU y a las alcaldías municipales, entidades encargadas de analizar esta información y tomar las decisiones pertinentes frente a cada caso.

Para la Universidad La Gran Colombia, esta iniciativa representa una nueva oportunidad para demostrar que la formación universitaria trasciende las aulas y puede convertirse en una herramienta concreta para responder a las necesidades del territorio.

Con la participación de sus facultades de Arquitectura e Ingeniería Civil, la institución dispone su talento humano, capacidad técnica, conocimiento y experiencia al servicio de las comunidades, especialmente en un momento en el que cientos de familias requieren orientación y acompañamiento.