Viernes 18 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El alcalde de Armenia, James Padilla García, hizo un llamado directo al Gobierno Nacional para que se active la entrega de subsidios de arrendamiento, maquinaria amarilla y un banco de materiales de construcción para los municipios del Quindío afectados por el sismo del pasado 10 de agosto, y solicitó a la Procuraduría General de la Nación, PGN, que sea el enlace para acelerar la entrega de dichas ayudas a la región.

Lo anterior fue expuesto por el mandatario de la capital quindiana, en reunión con delegados del Ministerio Público del orden nacional y regional, quienes habilitaron este espacio para hacer un balance de lo ejecutado en este mes y siete días después del terremoto que golpeó el suroccidente del país.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

“Necesitamos esos subsidios de arrendamiento lo más rápido posible para el siguiente paso después de la entrega de las ayudas humanitarias, que se nos están agotando. El banco de materiales es el paso a seguir, y la gente nos lo reclama en la calle; necesitamos maquinaria amarilla para todos los municipios, incluyendo Armenia, que alberga el 60 % de la población del Quindío”, afirmó el alcalde Padilla García, ante delegados de la Procuraduría. “Pese a la visita del presidente y del vicepresidente al departamento, no se ha concretado ningún compromiso claro con el Quindío.

La información técnica requerida por la Nación, a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, ya fue consolidada y entregada desde hace semanas por las administraciones municipales y la Gobernación. Ha pasado un mes y una semana y no hemos tenido comunicación, y eso me genera una preocupación inmensa, porque la gente desde el estrato 6 hasta la gente del estrato 1 tienen el mismo problema y la misma necesidad”, indicó el ejecutivo municipal.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El mandatario recordó que la Administración Municipal ya destinó, a través del Comité Municipal de Gestión del Riesgo, 35.500 millones de pesos para el Fondo Municipal de Vivienda, con el fin de atender los mejoramientos de vivienda de las familias registradas en el Registro Único de Damnificados, RUD, de los cuales 3.500 millones se orientaron a la recolección de escombros y a la solución de la escombrera municipal.

“Ya firmamos el decreto, puesto que no queremos esperar solamente la voluntad del Gobierno Nacional; queremos coadyuvar. Nosotros tenemos esto, pero ayúdennos”, reiteró el abogado Padilla García.

En consecuencia, el mandatario pidió a la Procuraduría actuar como enlace directo con el Gobierno Nacional para que haya contacto directo con el Fondo Milagro y para que la ayuda llegue de manera efectiva a la región, y advirtió que, aunque en Armenia no se presentaron víctimas mortales, las consecuencias sociales y económicas del sismo permanecen latentes y podrían derivar en un problema social si no se atienden a tiempo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Por su parte, los alcaldes expusieron las problemáticas prioritarias que afrontan sus municipios a más de un mes del sismo. El alcalde de Montenegro, Gustavo Pava, solicitó la llegada de recursos para la remoción de escombros de estructuras complejas como la iglesia principal y soluciones definitivas de vivienda.

A su vez, el alcalde de Quimbaya, Juan Manuel Rodríguez Brito, enfatizó en la urgencia de concretar el apoyo a la infraestructura escolar mediante aulas temporales y la intervención de escombreras departamentales con utilidad pública.

Más información Jueves 17 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Finalmente, los alcaldes de Calarcá, Juan Sebastián Ramos Velasco, y de Armenia urgieron la creación de canales de interlocución directos y expeditos con los ministerios para pasar de las ayudas humanitarias inmediatas a proyectos de reconstrucción de fondo.

Se planteó la posibilidad de gestionar ante el sector bancario la congelación temporal del pago de cuotas e intereses de créditos municipales, con el fin de liberar recursos operativos y atender las necesidades de las comunidades.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Servicio Geológico Colombiano reportó tres temblores en la madrugada de hoy viernes 18 de septiembre todos con intensidad superior a 4 grados y con epicentro en el departamento de Chocó, algunos sentidos en Armenia, que se suma al sismo de ayer jueves 17 de septiembre a las 16:10 hora local 4:10PM de Magnitud 4.6, profundidad 37 km, que en varios sectores de Armenia reportan haber sentido el temblor.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Una de las edificaciones que fue tendencia en redes sociales debido al terremoto del 10 de agosto fue el American School Way, la academia de inglés ubicada en la avenida Bolívar, carrera 14 7- 59 en Armenia, frente a la sede de la universidad La Gran Colombia, ya que en uno de los videos se observa cómo se movió y se afectó por el sismo.

Un mes y ocho días después del terremoto ya comenzaron las reparaciones en techos y paredes afectadas por el terremoto y en su fachada un cartel con el mensaje “el país se sacudió, pero Quindío sigue soñando, volveremos pronto” demostrando la resiliencia y que esperan en poco tiempo los estudiantes puedan regresar aprender el segundo idioma.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En la mañana de ayer jueves 17 de septiembre se presentó un siniestro vial en Armenia.

El accidente de tránsito se registró en el puente La Florida de la ciudad donde por motivos que son materia de investigación un taxi chocó por la parte trasera a la camioneta de placas OCH que transporta al alcalde de Armenia James Padilla provocando gran congestión vehicular y daños materiales.

La información oficial es que no hubo personas heridas y se desconoce si el mandatario estaba en ese momento en la camioneta. Noticia en desarrollo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Después de más de cuatro horas, los bomberos con apoyo de Cruz Roja Defensa Civil y otros organismos de socorro controlaron y extinguieron un incendio de cobertura vegetal que se presentó en el mirador de la secreta al sur de la ciudad, una zona que se ha convertido en un problema para las autoridades porque las conflagraciones son provocadas por quemas de basuras que se salen de control y ya son varias emergencias en el mismo punto de la capital del Quindío.

Entre miércoles y jueves también hubo atención de incendios forestales en el sector del puente Helicoidal en Calarcá y en el corregimiento de Pueblo Tapao en Montenegro por fortuna controlados a tiempo por los bomberos voluntarios de esos dos municipios.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Consumo de agua aumentó durante esta temporada de calor intenso en Armenia

El Centro de Control Maestro, de Empresas Públicas de Armenia EPA realiza el monitoreo permanente -24 horas al día- sobre el comportamiento hidráulico del sistema de acueducto, estableciendo presiones y demandas de agua potable en la ciudad.

De acuerdo con este seguimiento, a medida que se han presentado las altas temperaturas durante los últimos meses, se evidenció un incremento en el consumo de agua potable en Armenia.

En este sentido, uno de los registros más recientes muestra que el consumo llegó a estar cerca de 100 litros por segundo por encima del promedio habitual. Además, durante los días de mayor demanda se han identificado picos que sobre pasan el promedio diario.

Este monitoreo permite analizar el comportamiento del sistema y contar con información para tomar decisiones que, contribuyan a garantizar la continuidad del servicio, sin embargo, desde EPA se hace un llamado a la comunidad para el uso racional y responsable del agua, evitando consumos excesivos y utilizando únicamente la cantidad necesaria.

Mantener hábitos responsables es fundamental para evitar una posible descompensación del sistema y contribuir al abastecimiento de agua para todos los usuarios de Armenia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Las proyecciones para el Fenómeno de El Niño 2026–2027 advierten reducciones de hasta el 52 % en las precipitaciones de los departamentos que integran la RAP Eje Cafetero. La protección del suelo, el manejo adecuado de la fertilización y el control de la cosecha y el beneficio serán fundamentales para mitigar sus efectos.

La caficultura del Eje Cafetero se prepara para un escenario de reducción significativa de las lluvias durante los próximos meses.

De acuerdo con las proyecciones más recientes del IDEAM y el Grupo Cibest, consignadas en el Panorama del Sector Caficultor de julio de 2026, el Tolima sería el segundo departamento más afectado a nivel nacional, con una disminución proyectada del 52 % en sus precipitaciones, mientras que Quindío, Risaralda y Caldas se ubican en el tercer, cuarto y quinto lugar, respectivamente, con reducciones estimadas del 50 %.

Para la RAP Eje Cafetero, este escenario representa un riesgo de estrés hídrico para una actividad fundamental de la economía rural. El documento señala que casi cuatro de cada diez hectáreas cultivables de la región están sembradas en café, por lo que la disminución de las lluvias puede generar impactos tanto en el desarrollo de las plantas como en el volumen de la cosecha y la calidad del grano.

Las advertencias del Boletín Agrometeorológico de Cenicafé frente al Fenómeno de El Niño 2026 muestran que la reducción de las precipitaciones, acompañada del aumento de las temperaturas, puede generar efectos en diferentes etapas del cultivo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Los cafetales sembrados a libre exposición solar y aquellos ubicados en suelos de textura livianaserían los primeros en experimentar este estrés hídrico.

En la planta, cuando la temperatura supera los 26 °C, se activa un mecanismo de defensa que detiene la fotosíntesis y el crecimiento. Esto puede manifestarse en amarillamiento, atrofia y secamiento de las flores, así como en la muerte de rebrotes en lotes recientemente zoqueados.

En el fruto, la falta de agua durante su desarrollo puede impedir un adecuado llenado, aumentando la presencia de frutos secos, granos negros, averanados y vanos, lo que disminuye el peso y el volumen de la recolección.

El proceso de beneficio también enfrenta riesgos. La menor disponibilidad de agua y las condiciones del fruto pueden dificultar el despulpado y aumentar el riesgo de fermentaciones no controladas. Asimismo, temperaturas muy altas durante el secado solar pueden provocar sobresecamiento o cristalización del grano y generar defectos sensoriales que afectan la calidad y los ingresos del productor.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Tres acciones para proteger el cafetal. Ante este escenario, el documento plantea tres pilares de acción respaldados por las investigaciones de Cenicafé: 1. Protección inteligente del suelo La conservación de la humedad debe ser prioritaria. Se recomienda establecer sombríos transitorios, como tefrosia y guandul, en lotes nuevos, y mantener coberturas muertas con ramillas y residuos de cosecha. Estas prácticas ayudan a reducir la temperatura del suelo y disminuir la evaporación del agua.

2. Fertilización en el momento adecuado. La recomendación central es evitar la fertilización durante periodos de estrés hídrico. El documento señala que la nutrición debe fraccionarse en 50 % durante el primer semestre y 50 % durante el segundo, aplicándola únicamente en periodos de lluvia.

Además, plantea la denominada “regla de los 40 mm”: antes de fertilizar, se debe verificar mediante el boletín meteorológico que la zona haya acumulado al menos 40 mm de lluvia durante los 10 días previos.

3. Cosecha selectiva y control del beneficio Ante una mayor presencia de frutos averanados y vanos, la recolección debe concentrarse en frutos que se encuentren en estado óptimo de madurez.

Durante el beneficio, la escasez de agua exige procesar los lotes de manera independiente y controlar cuidadosamente los tiempos de fermentación y secado, con el propósito de prevenir fermentaciones prolongadas y proteger la calidad física y sensorial del café.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Un recluso muerto y otro herido dejo riña al interior de la penitenciaria de mediana seguridad Peñas Blancas en Calarcá, Quindío.

El hecho se presentó el pasado miércoles 16 de septiembre, en el pabellón No 3 del sitio de reclusión Peñas Blancas, que dejó como resultado un interno fallecido y otro lesionado.

Según el portal Periodismo Investigativo El recluso fallecido fue identificado como Andrés Castaño Valencia de 28 años de edad, y el agresor responde al nombre de Edgar José Didier Vega de 28 años de edad, según las autoridades todo obedece a un caso de intolerancia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Familiares de la joven Nicole Valeria Vargas que murió atropellada por un carro en autopistas del café el 21 de febrero de este 2026 hacen un llamado urgente porque siete meses después del hecho no hay ninguna decisión judicial y el caso sigue en la impunidad

A través de redes sociales la mamá de Nicole, Yuri Gómez enviaron un video asesoradas por el abogado que lleva el caso donde hacen llamado al presidente de Colombia Abelardo de la Espriella y señala “señora Ana Lucía, primera dama de la nación, señor presidente Abelardo de la Espriella con todo el respeto me dirijo a ustedes, acudiendo a su posición de padres, como yo, Yuli Gómez, una mujer sencilla, trabajadora, mamá de Nicole Valeria Vargas que la noche del 21 de febrero iba a hacer una de las cosas que más amaba, iba a cantar.

Iba a cumplir su trabajo, iba a trabajar como lo hacen muchos jóvenes de hoy para salir adelante, para ayudar a su familia. Desafortunadamente para mí, para mi familia, fue arrollada por alguien que simplemente junto a sus compañeros los dejó tirados, como si fuera a ser basura sin brindarle primeros auxilios.

Y agrega la madre en medio de lágrimas “No solo le quitó la vida a mi hija, sino a su compañero de trabajo, que solo 5 días después se presentó, esperando ya quién sabe qué, a que su cuerpo estuviera mejor y regulado. 5 días después se presentó, dio pruebas de entregó la camioneta. Este es el momento donde seguimos esperando justicia”

Ya han pasado más de 6 meses desde que la luz de esta familia se apagó. Hemos acudido a todas las instancias y no ha pasado nada. No quiero que mi hija siga siendo un número más, ayúdenme a que este caso tenga justicia. Yo se lo pido, justicia para mi hija, justicia para Nicole y para Wilson” relato doña Yuri.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Caracol Radio continúa acompañando los diferentes sectores tras el terremoto para impulsar la reactivación, en esta ocasión nos trasladamos para la Universidad La Gran Colombia de Armenia con el fin de conocer todo el proceso que han establecido para regresar a la normalidad.

La rectora de la universidad, Bibiana Vélez Medina se refirió a la situación del Jardín Botánico del Quindío a raíz de la entrevista a nivel nacional sobre la crisis en medio de la actual contingencia por lo que mencionó que realizará una salida con los directivos para apoyar al Jardín, pero también como un tiempo de esparcimiento.

Evidenció el proceso que se ha establecido con el fin de retornar a las clases presenciales por lo que reconoció que el primer momento fue muy traumático así que a pesar de las dificultades en materia de comunicaciones llamaron a los estudiantes y administrativos para conocer de su situación y en ese mismo sentido brindar el acompañamiento.

“Fue el primer momento como de reconectarnos y de saber porque es una responsabilidad también de la universidad saber cómo está cada uno de los miembros de su comunidad. Allí empezamos a trabajar identificando cómo estaba cada una de las instalaciones físicas de la universidad, haciendo primero estas inspecciones visuales por parte de ingenieros civiles, estructurales”, mencionó.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Revisiones a la infraestructura, Sostuvo que después de las revisiones a la infraestructura se tuvo la tranquilidad de que no se registraron daños estructurales y por eso decidieron regresar entendiendo que era crucial el encuentro para fortalecer las relaciones.

Asimismo, destacó la labor de los profesores que en medio de sus propias dificultades decidieron brindar las clases pensando en los estudiantes lo que considera valioso para la reactivación.

En cuanto a la presencialidad, destacó que fueron dos semanas de manera remota y ya el lunes 7 de septiembre regresaron con todos los programas exceptuando Medicina Veterinaria y Zootecnia, pero después de la labor de reagrupar los programas en la sede central retomaron el pasado 14 de septiembre.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Rectores de Universidades Privadas en Armenia evidencian el poco apoyo del Ministerio de Educación para afrontar la situación tras el terremoto y exigieron una reactivación del Icetex para evitar la deserción

Uno de los sectores más golpeados por el terremoto del pasado 10 de agosto es el educativo a raíz de las dificultades para retornar a las clases presenciales y por el impacto económico que generó para los estudiantes.

Precisamente la rectora de la Universidad La Gran Colombia de Armenia, Bibiana Vélez Medina sostuvo que no han tenido el acompañamiento que esperaban desde el ministerio de Educación en medio de la actual contingencia.

Resaltó que el Gobierno Nacional a través de diferentes ministerios están acompañando a las regiones afectadas por el sismo, pero fue clara que no es el caso del ministerio de Educación puesto que las comunicaciones que han recibido hasta el momento son de inspección y vigilancia.

Enfatizó que requieren de manera urgente la reactivación del Icetex puesto que con el anterior gobierno hubo muchas complejidades al acabar con la entidad por la significativa disminución de los cupos para estudiantes vulnerables.

Reconoció que actualmente han identificado la caída de número de estudiantes porque no tienen el mecanismo para financiar la matrícula a través del Icetex por eso urge que se reactive y sobre todo en esta contingencia derivada por el terremoto.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde el Concejo Municipal de Calarcá acompañaron a la comunidad de La María en Calarcá en la reunión realizada, en la que participaron representantes de INVÍAS, el Consorcio del Café, la Administración Municipal y Departamental, así como docentes, la rectora de la Institución Educativa San Rafael, sede Perpetuo Socorro, representantes del SUTEQ, padres de familia y habitantes del sector.

En este espacio también hicieron presencia diferentes entes de control, entre ellos la Personería y la Contraloría, junto con la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Calarcá.

La reunión permitió escuchar las inquietudes de la comunidad y establecer compromisos relacionados con el desarrollo y seguimiento de la obra.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde la finca Villa Valentina, en la vereda El Castillo del municipio de Montenegro, la gobernación del Quindío socializó del Contrato de Obra 006 de 2026, correspondiente al mejoramiento de 4 kilómetros 220 metros de la vía Baraya – El Cuzco – Puerto Samaria.

El proyecto contempla la intervención antes señalada, con un plazo estimado de ejecución de 12 meses y una inversión cercana a los $20.800 millones. Durante el encuentro, el mandatario explicó que esta es una vía de carácter departamental, con especificaciones técnicas más exigentes que las de orden municipal, y destacó que los recursos provienen de regalías regionales y el empréstito, tras un proceso de aprobación ante el Gobierno Nacional.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Durante los días 17 y 18 de septiembre se lleva a cabo las mesas de conciliación y seguimiento para garantizar el estricto cumplimiento de la Circular Conjunta 030 de 2013. Estas jornadas buscan propiciar la aclaración de cartera, la depuración de cuentas y la suscripción de acuerdos de pago entre las EPS y la red hospitalaria del departamento.

Con estas mesas de trabajo, la administración departamental propende por alivianar el flujo de recursos de las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y privadas, realizando compromisos concretos con las EPS para sanear las deudas pendientes, proteger la estabilidad financiera del sector y garantizar una atención oportuna y de calidad para toda la comunidad quindiana.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Gremios en Armenia respaldan pico y placa adicional por horas en el norte, pero exigen controles a afectaciones de la movilidad por el mal parqueo

Frente al nuevo pico y placa que empezará a regir desde este lunes 21 de septiembre al norte de la ciudad, el presidente de la cámara de comercio de Armenia y del Quindío Rodrigo Estrada reconoció la complejidad de la movilidad que se vive actualmente debido a las contingencias por obras.

Enfatizó que la solicitud que habían realizado a la administración municipal de que fuera en horas pico y no todo el día como se tenía planteado inicialmente permite mitigar el impacto para el sector.

Otra de las solicitudes acogidas explicó que el líder gremial es la relacionada con que se abriera la vía del sector del barrio Laureles al norte de la ciudad que permitirá un mayor flujo en medio de las actuales contingencias.

Fue enfático en afirmar que es fundamental que se establezcan los controles correspondientes para evitar el mal parqueo entendiendo que es una de las mayores problemáticas que tiene la ciudad en materia de movilidad.

Recordemos que el pico y placa de dos dígitos será en horas criticas como de 7:00 a 8:30 de la mañana y de 5:30 de la tarde a 7:00 de la noche.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío advierten que es clave la comercialización del aeropuerto internacional El Edén para impulsar la dinámica y reactivación

Y es que la gobernación del departamento estableció una reunión con Satena con el fin de buscar oportunidades para fortalecer la operación y ampliar la conectividad aérea.

A propósito, el presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada manifestó que es fundamental la parte comercial puesto que el aeropuerto Internacional El Edén es de la Aeronáutica Civil y no genera el mercadeo por lo que no se tienen las herramientas correspondientes para hacerlo.

Considera que el aeropuerto debe contar con un esquema de manejo diferente para que se pueda comercializar y buscar nuevas aerolíneas porque lo más importante es que sea permanente y no temporal porque las consecuencias son mayores.

Reiteró que es clave el mercadeo porque conoce aeropuertos que no son muy buenos, pero tienen muchas aerolíneas por eso es muy importante ese trabajo para que se tenga una verdadera dinámica comercial.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Transcurrido poco más de un mes del terremoto que afectó gravemente a varios departamentos de Colombia, entre ellos Quindío, el eje cafetero continúa intentando recuperarse en materia económica y de infraestructura, pese a las dificultades que persisten en el territorio.

Tal es el caso de quienes se dedican a impulsar el turismo y la ecología en el Quindío, uno de los motores verdes de la economía en este departamento y también un sector notablemente afectado por la falta de turistas tras la emergencia.

Alberto Gómez Mejía, presidente y fundador del Jardín Botánico del Quindío, hace parte de los afectados por la situación actual y pide ayuda para que la institución pueda continuar con su crucial labor de enseñanza, conservación y cuidado del patrimonio natural.

“A raíz del terremoto, la imagen de esta región quedó devastada y los visitantes cancelaron en hoteles y en parques. El Quindío tenía antes una vocación agropecuaria altísima, pero desde que se desarrolló el Parque del Café, que fue el motor que detonó el turismo, eso ha traído una inversión importante y una dedicación de la gente a esa actividad”, explicó Gómez.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Según el ecologista, la situación en el Jardín Botánico es tal que, a raíz de la radical reducción en el flujo de visitantes, la institución se ha visto en la obligación de llevar a cabo recortes en su personal.

¿Qué hacer para ayudar al Jardín Botánico del Quindío? “La mejor ayuda no es tanto ayudarnos a reparar el techo o las paredes fracturadas, sino sobre todo que vengan y disfruten de los encantos que tiene Quindío. Aquí una persona puede estar quince días sin repetir”, es la invitación desde el Jardín Botánico del Quindío a toda Colombia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, Corpocultura, en convenio con Amigos del Museo de Arte de Armenia y el Quindío, Amusa, avanza en el mantenimiento de 11 obras de arte ubicadas en el espacio público de la ciudad, como son cuatro esculturas, un monumento, tres barranquismos, una estatua y dos bustos.

A través del convenio, que se ejecuta hasta noviembre de 2026, destinaron una inversión superior a $340 millones para restaurar y conservar estas obras, mitigar los efectos de factores ambientales y del vandalismo, y recuperar su valor simbólico y su visibilidad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Armenia se suma mañana sábado 19 de septiembre a la Jornada Nacional de Vacunación, una estrategia que movilizará atención en diferentes sectores de la ciudad para facilitar el acceso de la comunidad a las vacunas y fortalecer la protección frente a enfermedades prevenibles.

La jornada, que se desarrollará de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., estará dirigida a diferentes grupos poblacionales, entre ellos niñas y niños menores de 6 años, población objeto de vacunación contra influenza estacional, niñas, niños y adolescentes de 9 a 17 años, mujeres en edad fértil de 10 a 49 años, población gestante, personas susceptibles a sarampión y rubéola y fiebre amarilla, población que requiera vacunación contra Covid-19 a partir de los 12 años y mayores de 60 años.

La ciudadanía podrá acudir este sábado a cualquiera de los siguientes puntos: Hospital Universitario Departamental del Quindío San Juan de Dios, Sanidad Militar, Idime Armenia Norte, Centro de Especialistas del Eje, Unidad Intermedia del Sur, Centro Comercial Cielos Abiertos, punto IBG, Casa A, barrio Patio Bonito, IPS Salud del Caribe, Sanidad Policía, IPS Viva 1ª, Virrey Solís, Clínica La Sagrada Familia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Ultimo fin de semana del festival de la trucha en el municipio de Salento en el Quindío, una iniciativa de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío con el apoyo de la Alcaldía Salento que busca dinamizar la economía local, 41 restaurantes participarán en esta edición, cada uno con una propuesta de trucha insignia por $28.000, Todos los participantes en www.festivaldelatrucha.com

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, el equipo femenino de Caciques del Quindío iniciará de visitante este fin de semana su participación en la liga nacional de fútbol de salón femenino enfrentando Pódium Colombia de Cundinamarca, el partido está programado para mañana sábado 19 de septiembre a las 9 de la noche en el coliseo zona urbana del municipio de Ricaurte.