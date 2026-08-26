El 22% de los locales comerciales del Quindío no pueden operar tras el terremoto

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Presidente de la Cámara de comercio de Armenia y del Quindío

Armenia

Tras el terremoto del pasado 10 de agosto se generaron afectaciones para el sector comercial del departamento debido a que el 22% de ellos no pueden operar.

En efecto el presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada indicó que han realizado más de 3 mil encuestas que evidencian que el 55% de los establecimientos están afectados impactando 3.600 empleos y que el 22,4% no pueden operar.

Reconoció que los municipios con mayor afectación son Quimbaya y Montenegro donde el 53% y 51% de los locales comerciales respectivamente no pueden entrar en funcionamiento.

Fue claro que el llamado es a reabrir entre la medida de lo posible con el fin de fortalecer la reactivación económica por eso se han enfocado en realizar censo, definir necesidades de los empresarios y con ingenieros han visitado cada uno de los establecimientos para que verifiquen las condiciones.

Plan de acción para el comercio

Asimismo, mencionó que vienen estableciendo un plan de acción con el fin de superar la contingencia y apoyar a los empresarios que requieren de sus establecimientos.

Enfatizó que el llamado que más solicitan es el de la visibilidad por eso establecerán la promoción del destino y parques temáticos del departamento como ancla por lo que será a través de la pauta digital en las redes sociales, en salas de cine, en aerolíneas del país y en el transporte público.

Dijo que la campaña a nivel nacional será de la mano con Fontur para impulsar los parques que están ya operando y los municipios turísticos que requieren de la alta afluencia de visitantes.

Festivales y eventos

En ese mismo sentido destacó que para fortalecer la dinámica económica del departamento es clave realizar los festivales y eventos en los diferentes municipios.

Específico que en el mes de septiembre llevarán a cabo el festival de la trucha en el municipio de Salento, en el mes de octubre el festival del maíz que tradicionalmente se realiza en agosto en el corregimiento de Barcelona y debido a la contingencia por el terremoto tuvo que ser aplazado.

Detalló que en el mes de noviembre realizarán el festival del sabor tropical en La Tebaida, el de aves en Pijao, en el corregimiento de Pueblo Tapao el festival del plátano también en noviembre y Sabe a Quindío entre octubre y noviembre.

Cartas a alcaldes y gobernadores del país

El líder gremial dio a conocer que enviaron cartas a los alcaldes y gobernadores que no fueron impactados por el terremoto con el fin de que puedan apadrinan a una zona o una red empresarial del departamento del Quindío.

Espera una respuesta positiva teniendo en cuenta que en la época del terremoto del año 1999 funcionó puesto que Bogotá apadrinó a Montenegro lo que fortaleció su proceso.

Manifestó que el objetivo es que a partir de las necesidades que han identificado en establecimientos comerciales y unidades productivas afectadas conectar a los empresarios que puedan aportar a su recuperación.

Cámaras de seguridad

De otro lado, se refirió a la situación de las cámaras de seguridad que han sido clave para el fortalecimiento del sector comercial del departamento, pero que con la tragedia también registraron un impacto.

Indicó que antes del terremoto contaban con 998 frentes y 1.105 cámaras de seguridad donde resultaron afectados 49 frentes y 498 cámaras.

Resaltó que actualmente ya fueron recuperados 40 frentes y 398 cámaras de seguridad por lo que están pendientes nueve frentes y 100 cámaras por lo que avanzan en el proceso con el objetivo de continuar garantizando la seguridad del sector comercial del departamento.

Alivios tributarios

Finalmente, el presidente dijo que, aunque la alcaldía de la ciudad radicó un proyecto en el tema de alivios tributarios considera debe ser más fuerte entendiendo el impacto que se ha generado tras el terremoto.

Recordó que la gestión se viene realizando a nivel nacional y local puesto que se requieren incentivos a la nómina, que el Quindío tenga una zona económica especial.

En ese mismo sentido dijo que enviaron una carta al alcalde de la capital quindiana sobre el impuesto predial, subsidio de arrendamiento y un fondo para apoyar a los pequeños empresarios que resultaron afectados.

Es de anotar que el 61% de las empresas del departamento se encuentran en Armenia.