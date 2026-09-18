Enviaron a la cárcel al presunto responsable de la muerte de turista extranjera en Salento, Quindío

Armenia

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Eduardo Ramiro Mendoza Nare, un ciudadano venezolano presunto responsable de la muerte de una turista extranjera en Salento, Quindío.

La Fiscalía General de la Nación le imputó al capturado los delitos de feminicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas; el procesado no aceptó los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, deberá permanecer privado de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso penal.

Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el pasado 25 de mayo, la víctima identificada como Marlies Minke Genz, de 41 años de edad, salió del hospedaje donde se encontraba para asistir a una actividad turística en una finca ubicada en zona rural. Con ese propósito tomó una vía hacia la vereda Palestina y, desde ese momento, se perdió contacto con ella.

Labores de policía judicial adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, dan cuenta de que tan pronto la mujer llegó al sector, Eduardo Ramiro Mendoza Nare la habría abordado en una zona despoblada y golpeado con un objeto contundente en diferentes partes del cuerpo para despojarla de sus pertenencias.

La agresión ocasionó un trauma craneoencefálico que produjo su muerte. Luego del ataque, el hombre se cambió de ropa, abandonó la zona y abordó un bus intermunicipal con destino a Medellín, Antioquia.

Cortesía Fiscalía

Entre tanto, el cuerpo de la ciudadana extranjera fue encontrado en una quebrada cinco días después, el 31 de mayo.

Eduardo Ramiro Mendoza Nare fue capturado por servidores del CTI en vía pública de Salento el pasado fin de semana, justo en el mismo municipio donde ocurrieron los hechos.