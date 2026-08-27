Tenga en cuenta ampliaron plazo para el Registro Único de Damnificados por el terremoto en Armenia

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Armenia

La Alcaldía de Armenia informa a la comunidad que fue reabierto el Registro Único de Damnificados – RUD, luego de la decisión adoptada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, ante las solicitudes presentadas por diferentes entidades territoriales afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto.

De acuerdo con la circular emitida por la UNGRD, el RUD permanecerá habilitado hasta el próximo 4 de septiembre de 2026 a las 11:59 de la noche, fecha en la que se realizará el cierre definitivo del proceso de registro y consolidación de la información correspondiente a este evento.

El Registro Único de Damnificados es una herramienta destinada a identificar y caracterizar a las personas naturales o jurídicas afectadas por eventos de desastre, permitiendo establecer la magnitud de las afectaciones y consolidar la información oficial para el seguimiento de las acciones de respuesta y recuperación.

El alcalde de Armenia, James Padilla García, hizo un llamado a las familias que resultaron afectadas por el movimiento telúrico para que se acerquen a los puntos habilitados por la Administración Municipal y realicen oportunamente su inscripción.

Es fundamental que realicen su registro dentro del tiempo establecido para poder consolidar la información oficial de las afectaciones de nuestra ciudad”, señaló el alcalde James Padilla García.

Los Puntos de Atención al Ciudadano estarán disponibles en las diferentes comunas de Armenia, en jornada continua de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., para facilitar el acceso de las familias al proceso de inscripción.

La Administración Municipal recuerda que esta reapertura responde a la decisión de la UNGRD de ampliar el periodo de registro para los municipios que aún requieren completar la consolidación de la información de las personas damnificadas. La entidad nacional precisó que, una vez cumplido el nuevo plazo, el RUD se cerrará de manera definitiva y permanente para el evento sísmico del 10 de agosto.

Puntos de inscripción por comunas en Armenia

Comuna 1, Estadio Centenario

Comuna 2, Sede central Colegio Rufino Sur

Comuna 3, Caseta comunal barrio El Placer, manzana A, casa 5

Comuna 4, Caseta Comunal Barrio Santander

Comuna 5, Casetas Comunales de los barrios 7 de Agosto y Villa Liliana

Comuna 6, Institución Educativa Normal Superior

Comuna 7, Archivo Concejo Municipal

Comuna 8, Colegio CASD

Comuna 9, Secretaria de educación barrio Granada

Comuna 10, Paradero del Hospital San Juan de Dios de Armenia

Comuna 11, sector rural, Institución Educativa El Caimo, Mall Paraíso, segundo piso, vereda Zuleybar, finca El Agrado y Salón Comunal vereda San Juan, frente al Sena Agropecuario.