La torre de la Basílica Menor de Quimbaya, Quindío se debe desmontar porque amenaza riesgo: párroco

Armenia

Uno de los templos católicos más emblemáticos del Quindío, la Basílica Menor del municipio de Quimbaya, Quindío sigue cerrada por las afectaciones del terremoto, su torre tendrá que ser desmontada.

El cura párroco de la basílica menor Jesús María y José de Quimbaya, Ferney Alonso Castañeda Marín habló de la situación estructura de este templo que es patrimonio cultural, artístico, religioso y turístico no solo de Quindío sino de Colombia y las afectaciones que sufrió como consecuencia del terremoto del 10 de agosto.

Sacerdote “El templo ha resultado, bastante afectado. La afectación que más se ve es la de la torre, pero la cúpula central que está puesta sobre unos sobre un octágono con vitrales ha resultado también gravemente afectada. El asunto es que por estar cerrada la basílica, pues no se puede ver”

Pero la intención que tenemos nosotros ahora es ir avanzando según la urgencia nos lo vaya indicando. En este momento el punto más crítico es el riesgo de la torre.

Entonces, vamos a empezar a trabajar con ello, pero al mismo tiempo nuestro equipo de ingenieros y de arquitectos que muy amablemente los han enviado desde Patrimonio de la Alcaldía de Bogotá nos van a ayudar también a ir pensando qué hacer con esa cúpula interior.

Pero ya desde el día primero hemos estado dando haciendo lo que de nuestra parte había que hacer para poder tomar decisiones responsables precisamente con respecto a esa torre.

La torre de la iglesia de Quimbaya se debe desmontar

Sacerdote: la parte afectada se tendrá que desmontar porque las cuatro columnas fallaron, entonces, para evitar ahora hacer un resane que luego no soporte otro segundo terremoto no merecía la pena hacerlo de esa manera, porque de los más de 20 ingenieros que hemos consultado, no ha habido ni uno solo que nos dé una alternativa distinta al desmontaje, ninguno, todos han coincidido en que es conveniente hacer el desmontaje de esa parte afectada.

Jullissa Orjuela

Por las afectaciones no pierde categoría de basílica menor

Párroco: Las afectaciones en la planta física no alteran en gran porcentaje la basílica. Si así se nos hubiera caído, ahí sí nos habríamos quedado sin basílica menor. ¿Sí? Porque la basílica está unida no solo a la planta física, sino también a la actividad pastoral, pero en este momento no es no es ningún tipo de no corremos peligro de dejar de ser basílica menor. Por ahora las afectaciones son grandes, pero realmente reducidas si catalogamos y lo comparamos con toda la planta física de la basílica.

En cuanto a las eucaristías, ¿serán eucaristías campales o quedan suspendidas?

Hemos tenido que suspender porque la basílica se tenía que cerrar por cuestiones de seguridad, sobre todo por lo que nos por la amenaza de la torre. No hemos encontrado todavía en la parte central de Quimbaya, que es nuestra jurisdicción, un lugar amplio y que alrededor nos ofrezca también condiciones de seguridad para poder celebrar masivamente. Lo hicimos el domingo pasado en el polideportivo, pero el polideportivo ya es un sitio demasiado grande y nos trae otro tipo de complicaciones, indico el sacerdote.

¿Qué estamos buscando ahora?

Cura: Que con el equipo de la alcaldía se pueda determinar un lugar seguro y que se demarquen las rutas de acceso de los de los fieles por esas calles específicamente para evitar algún tipo de accidente, o sea, que puedan verificar que ya se hubiera retirado todos los escombros, que no haya ninguna pieza suelta, etcétera.

Yo espero desde hoy habilitar al menos para un grupo pequeño de fieles un parqueadero que teníamos detrás de la basílica, muy fácil de llegar, para poder celebrar con ellos en semana y ya mirar si a partir de ahora los domingos se podría celebrar en el polideportivo, pero ya oportunamente lo informaré, puntualizo el sacerdote Ferney Castañeda.