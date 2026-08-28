En Armenia fue capturado alias ‘Colombia’, uno de los delincuentes más buscados en Ecuador

Armenia

En Armenia, la Dijín de la Policía capturo a alias “Colombia” uno de los delincuentes más peligrosos y buscados de vecino país de Ecuador sindicado de delitos como homicidio, sicariato y narcotráfico.

Estamos hablando de Eduardo Cecilio Vásquez Ortiz, alias ‘Colombia’, cabecilla de ‘Los Tiguerones’ y con antecedentes por homicidio, fue capturado en operación conjunta entre la Policía Nacional de Ecuador, en coordinación con la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación que capturaron en Armenia a este hombre que es un Individuo de Interés Penal Relevante para Ecuador.

En su cuenta de X, el ministro del interior de Ecuador, Jhon Reimberg, al confirmar la noticia escribió: “Este tipo registra más de 20 años de trayectoria criminal, vinculada a homicidios, sicariato y narcotráfico. Se fugó de La Roca en 2013, fue recapturado en Brasil y posteriormente extraditado a Ecuador.

Y agrego: “En 2022 obtuvo la prelibertad pero incumplió las condiciones impuestas y huyó irregularmente hacia Colombia. Desde ese país continuó coordinando actividades de narcotráfico y sicariato, manteniendo influencia sobre la estructura criminal en Ecuador” escribió el ministro del interior de Ecuador.

Tras su detención, alias ‘Colombia’ quedó a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos legales correspondientes. Las instituciones ecuatorianas no han detallado todavía cuándo podría concretarse su eventual retorno al país.

Cabe recordar que no es la primera en los últimos años que en el Quindío son capturados peligrosos delincuentes trasnacionales, cabe recordar que en 2024 por ejemplo fue capturado alias “Larry Changa” uno de los líderes de la red criminal el Tren de Aragua y que fue detenido en zona rural del municipio de Circasia.

Se espera que en las próximas horas las autoridades nacionales entreguen detalles de esta captura en la ciudad de Armenia que fue ejecutada por personal especializado que llegó desde la ciudad de Bogotá.