En Armenia realizarán un concierto con el fin de recolectar 12 mil ladrillos para la reconstrucción

Armenia

Una iniciativa musical se llevará a cabo el próximo sábado 29 de agosto en la Isla Corona de la capital quindiana donde por cada persona que ingrese a la localidad general se donarán 20 ladrillos y por cada persona que ingrese a la zona de palcos serán 40 ladrillos.

El reconocido empresario Esteban Valencia es el organizador de tan importante evento denominado ‘Un cantinazo por nuestra gente’ en beneficio de la comunidad afectada tras el terremoto del pasado 10 de agosto y donde busca recolectar este elemento clave para la reconstrucción de viviendas.

Explicó que es un aporte significativo para quienes resultaron damnificados puesto que ya han culminado la parte de las ayudas consistentes en alimentos y medicamentos, sin embargo, considera es calve la segunda fase del plan de ayudas que es la reconstrucción.

“Básicamente lo que quisimos hacer fue hacer nuestro aporte, ya hemos hemos culminado como la fase de ayudas en cuanto a mercados, en cuanto a medicamentos, aportes que hemos hecho durante todos estos 15 días después del terremoto y queremos iniciar la segunda fase de nuestra nuestro plan de ayudas que es la fase de la reconstrucción”, mencionó.

Fue claro en que es una meta ambiciosa, pero que cree firmemente en que cumplirán que es la de reunir 12 mil ladrillos para ser donados a la reconstrucción de viviendas de personas de escasos recursos en la ciudad.

“Por eso desde el sector de entretenimiento nocturno, nosotros como empresa, como Quindío de Rumba y con nuestro establecimiento también que se llama La Isla Corona hemos querido vincularnos y tenemos una meta muy ambiciosa, pero estoy completamente seguro de que la vamos a lograr y es de reunir 12,000 ladrillos para ser donados a la reconstrucción de viviendas en la ciudad de Armenia”, dijo.

Añadió: “Viviendas de familias de escasos recursos que lo perdieron absolutamente todo y que en este momento están parados en su lote viendo cómo los sueños que construyeron con tanto esfuerzo quedaron completamente destruidos”.

Destacó que el concierto de este sábado reunirá a cinco artistas de música popular, del vallenato, de la música de banda donde tendrán un montaje tipo concierto donde la gente tenga un espacio de entretenimiento, pero que también brinden su ayuda al proceso.

Es de anotar que el cover cuesta 15 mil pesos y el palco es de 300 mil pesos para 10 personas.