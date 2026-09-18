¿Qué llamado realizan universidades privadas en Armenia tras el terremoto?

Armenia

Uno de los sectores más golpeados por el terremoto del pasado 10 de agosto es el educativo a raíz de las dificultades para retornar a las clases presenciales y por el impacto económico que generó para los estudiantes.

Precisamente la rectora de la Universidad La Gran Colombia de Armenia, Bibiana Vélez Medina sostuvo que no han tenido el acompañamiento que esperaban desde el ministerio de Educación en medio de la actual contingencia.

Resaltó que el Gobierno Nacional a través de diferentes ministerios están acompañando a las regiones afectadas por el sismo, pero fue clara que no es el caso del ministerio de Educación puesto que las comunicaciones que han recibido hasta el momento son de inspección y vigilancia.

“Hay una línea de trabajo muy fuerte desde la presidencia por acompañar las regiones y hay muchos ministerios que uno los ve movilizándose fuertemente por acompañar a las regiones que han sufrido el terremoto. No ha sido el caso del Ministerio de Educación. Es un ministerio que hasta ahora las comunicaciones que hemos recibido son comunicaciones de inspección y vigilancia”, evidenció.

Añadió: “Claro, han sacado circulares, no puedo obviarlas, han circula sacado circulares donde dicen que sí, que las clases las podemos volver remotas. Las sacaron como 3 semanas después, donde ya hace rato estábamos volviendo a la presencialidad. Que podemos correr términos para solicitar procesos de registros calificados y de acreditaciones. Sí, eso ya lo habíamos hecho también. Pero que uno diga hay un acompañamiento directo y específico del Ministerio de Educación, no”.

Llamado a reactivar el ICETEX

Enfatizó que requieren de manera urgente la reactivación del Icetex puesto que con el anterior gobierno hubo muchas complejidades al acabar con la entidad por la significativa disminución de los cupos para estudiantes vulnerables.

Reconoció que actualmente han identificado la caída de número de estudiantes porque no tienen el mecanismo para financiar la matrícula a través del Icetex por eso urge que se reactive y sobre todo en esta contingencia derivada por el terremoto.

“¿Qué requerimos? Urgentemente una reactivación importantísima del ICETEX. ¿Por qué? El ICETEX lo acabó el gobierno pasado. Y acabar el ICETEX fue uno de los errores más graves del gobierno anterior, porque disminuyó significativamente los cupos para estudiantes vulnerables para que pudieran financiar sus matrículas. Y hoy estamos evidenciando que se ha caído el número de estudiantes porque no tienen cómo financiar su matrícula a través de ICETEX", resaltó.

Sostuvo: “Pero súmele a eso el terremoto, entonces ya tenemos estudiantes que nos están diciendo directamente, yo pagué este semestre porque fue antes del terremoto, pagué la matrícula antes del terremoto, pero ya para el próximo semestre no tengo con qué pagar la matrícula. Mis papás se quedaron sin trabajo. Es que en esta ciudad vivimos del comercio y el comercio está terriblemente afectado”.

Espera se brinden las herramientas por parte del ministerio de Educación para superar la contingencia que impacta al sector educativo.