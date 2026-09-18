Alcalde de Montenegro hace llamado a MinEducación: 3.000 estudiantes siguen sin regresar a clases

Armenia

El alcalde del municipio de Montenegro, Quindío, Gustavo Pava, hizo un llamado de SOS a la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, porque 3.000 estudiantes siguen sin clases presenciales y necesitan 70 carpas para colegios más afectados por el terremoto.

El alcalde de Montenegro, Gustavo Pava, a través de un video en redes sociales, hizo un llamado al Ministerio de Educación, en cabeza de la ministra Ilva Myriam Hoyos, a la Gobernación del Quindío y al mismo Gobierno Nacional, para que los ayuden con la dotación de 70 carpas para los siete colegios más afectados del municipio por el terremoto.

El mandatario añadió: “No podemos hacer esto solos, el presupuesto no es suficiente y tenemos las pólizas activadas para temas de demolición y reconstrucción. Nuestros niños, niñas y adolescentes deben volver a compartir, a la educación presencial, y es necesario que este mensaje se replique para que seamos escuchados de forma urgente”.

El alcalde señaló: “Necesitamos 70 carpas para los colegios Instituto Montenegro, Fundadores, Jesús Maestro, Goretti, Marco Fidel Suárez. Asimismo, vamos a poder llevar a nuestros niños a los colegios y tener los colegios libres para poder comenzar la reconstrucción”.

Cortesía alcaldía de Montenegro

Y agregó: “Estamos esperando que la aseguradora, como Previsora, realice el procedimiento para poder que comience a entregar la plata al municipio para comenzar a construir los colegios, pero no tenemos la capacidad para comprar hoy 70 carpas especiales para educación, que necesitamos ventiladores, aires acondicionados, que hoy realmente necesitamos que nuestros niños vuelvan a los colegios, pero que sea en medio de carpas para comenzar la reconstrucción totalmente normal”.

Precisamente para hoy viernes 18 de septiembre, docentes, estudiantes y padres de familia del colegio Los Fundadores de Montenegro han programado una jornada de protesta en el parque principal de la localidad a las 10:30 de la mañana; el propósito es dar a conocer la situación y solicitar soluciones concretas frente a la reparación de la institución educativa que resultó afectada por el terremoto del 10 de agosto.