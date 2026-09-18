Alcalde de Montenegro hace llamado a MinEducación: 3.000 estudiantes siguen sin regresar a clases
Necesita 70 carpas adaptadas para poder reiniciar las clases en los colegios que están inhabitables.
Armenia
El alcalde del municipio de Montenegro, Quindío, Gustavo Pava, hizo un llamado de SOS a la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, porque 3.000 estudiantes siguen sin clases presenciales y necesitan 70 carpas para colegios más afectados por el terremoto.
El alcalde de Montenegro, Gustavo Pava, a través de un video en redes sociales, hizo un llamado al Ministerio de Educación, en cabeza de la ministra Ilva Myriam Hoyos, a la Gobernación del Quindío y al mismo Gobierno Nacional, para que los ayuden con la dotación de 70 carpas para los siete colegios más afectados del municipio por el terremoto.
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El mandatario añadió: “No podemos hacer esto solos, el presupuesto no es suficiente y tenemos las pólizas activadas para temas de demolición y reconstrucción. Nuestros niños, niñas y adolescentes deben volver a compartir, a la educación presencial, y es necesario que este mensaje se replique para que seamos escuchados de forma urgente”.
El alcalde señaló: “Necesitamos 70 carpas para los colegios Instituto Montenegro, Fundadores, Jesús Maestro, Goretti, Marco Fidel Suárez. Asimismo, vamos a poder llevar a nuestros niños a los colegios y tener los colegios libres para poder comenzar la reconstrucción”.
Cortesía alcaldía de Montenegro
Y agregó: “Estamos esperando que la aseguradora, como Previsora, realice el procedimiento para poder que comience a entregar la plata al municipio para comenzar a construir los colegios, pero no tenemos la capacidad para comprar hoy 70 carpas especiales para educación, que necesitamos ventiladores, aires acondicionados, que hoy realmente necesitamos que nuestros niños vuelvan a los colegios, pero que sea en medio de carpas para comenzar la reconstrucción totalmente normal”.
Precisamente para hoy viernes 18 de septiembre, docentes, estudiantes y padres de familia del colegio Los Fundadores de Montenegro han programado una jornada de protesta en el parque principal de la localidad a las 10:30 de la mañana; el propósito es dar a conocer la situación y solicitar soluciones concretas frente a la reparación de la institución educativa que resultó afectada por el terremoto del 10 de agosto.
Adrián Trejos
Coordinador del Servicio Informativo de Caracol Radio en Armenia, Quindío en los 1.150AM, desde el 2012,...