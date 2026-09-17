La Gran Colombia de Armenia apunta a la reactivación educativa tras el terremoto

Armenia

Caracol Radio continúa acompañando los diferentes sectores tras el terremoto para impulsar la reactivación, en esta ocasión nos trasladamos para la Universidad La Gran Colombia de Armenia con el fin de conocer todo el proceso que han establecido para regresar a la normalidad.

Inicialmente la rectora de la universidad, Bibiana Vélez Medina se refirió a la situación del Jardín Botánico del Quindío a raíz de la entrevista a nivel nacional sobre la crisis en medio de la actual contingencia por lo que mencionó que realizará una salida con los directivos para apoyar al Jardín, pero también como un tiempo de esparcimiento.

Evidenció el proceso que se ha establecido con el fin de retornar a las clases presenciales por lo que reconoció que el primer momento fue muy traumático así que a pesar de las dificultades en materia de comunicaciones llamaron a los estudiantes y administrativos para conocer de su situación y en ese mismo sentido brindar el acompañamiento.

“Fue el primer momento como de reconectarnos y de saber porque es una responsabilidad también de la universidad saber cómo está cada uno de los miembros de su comunidad. Allí empezamos a trabajar identificando cómo estaba cada una de las instalaciones físicas de la universidad, haciendo primero estas inspecciones visuales por parte de ingenieros civiles, estructurales”, mencionó.

Revisiones a la infraestructura

Sostuvo que después de las revisiones a la infraestructura se tuvo la tranquilidad de que no se registraron daños estructurales y por eso decidieron regresar entendiendo que era crucial el encuentro para fortalecer las relaciones. Asimismo, destacó la labor de los profesores que en medio de sus propias dificultades decidieron brindar las clases pensando en los estudiantes lo que considera valioso para la reactivación.

“Y tuvimos un altísimo porcentaje de profesores que inmediatamente retomó y en medio de situaciones muy complejas que sabíamos que estaban viviendo los profesores, adoptaron unos protocolos que desde el departamento de bienestar, las psicólogas organizaron para que los profesores que son arquitectos, son abogados, son economistas y pues no tienen por qué saber cómo manejar una situación de esas, pero con todo el equipo de psicología preparamos unos protocolos para que ellos supieran cómo orientar una conversación, cómo orientar una escucha sana, cómo no empezar a juzgar al otro por sus sentimientos”, manifestó.

En cuanto a la presencialidad, destacó que fueron dos semanas de manera remota y ya el lunes 7 de septiembre regresaron con todos los programas exceptuando Medicina Veterinaria y Zootecnia, pero después de la labor de reagrupar los programas en la sede central retomaron el pasado 14 de septiembre.

Inscripciones

Recordó que se encuentran actualmente en inscripciones para especializaciones como auditoría forense y administración de riesgos de fraude.

“Tenemos unos posgrados que son supremamente interesantes también para todas esas situaciones de emergencia. Tenemos, por ejemplo, una una maestría en construcciones eficientes y una especialización en gestión y construcción de edificaciones”, destacó.

Agregó: “Tenemos unas maestrías también muy interesantes en otras áreas que se están requiriendo y que este gobierno ha venido impulsando también y que me parecen relevantes como, por ejemplo, especialización en auditoría forense y administración de riesgos de fraude”.