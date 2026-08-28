Boyacá será sede de la primera Cumbre Ferroviaria de Colombia

Paipa

Para el próximo 1 de septiembre en el Hotel Estelar del municipio de Paipa, Boyacá, está programada la Primera Cumbre Ferroviaria convocada por la RED PRO en la que se encontraran funcionarios públicos del alto Gobierno, empresarios del sector privado, la banca multilateral, universidades y autoridades departamentales y nacionales.

El objetivo de este encuentro es analizar la proyección de Colombia en este modo de transporte que persiste pese a la falta de apoyo a lo largo de los años, pero que viene mejorando considerablemente gracias a las inversiones anunciadas por el Gobierno Nacional en corredores férreos estratégicos para la carga como Bogotá – Belencito a su paso por Boyacá, La Dorada – Chiriguaná, Corredor del Pacífico y Corredor Férreo Central.

Esta será una oportunidad para que Boyacá muestre todos los avances que se han tenido gracias al clúster ferroviario, el proyecto del tren de mediana velocidad en el departamento y las distintas apuestas para involucrar este modo de transporte en el turismo.

Estos son los invitados: