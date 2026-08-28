Boyacá será sede de la primera Cumbre Ferroviaria de Colombia
La cita será el 1 de septiembre en el municipio de Paipa.
Paipa
Para el próximo 1 de septiembre en el Hotel Estelar del municipio de Paipa, Boyacá, está programada la Primera Cumbre Ferroviaria convocada por la RED PRO en la que se encontraran funcionarios públicos del alto Gobierno, empresarios del sector privado, la banca multilateral, universidades y autoridades departamentales y nacionales.
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El objetivo de este encuentro es analizar la proyección de Colombia en este modo de transporte que persiste pese a la falta de apoyo a lo largo de los años, pero que viene mejorando considerablemente gracias a las inversiones anunciadas por el Gobierno Nacional en corredores férreos estratégicos para la carga como Bogotá – Belencito a su paso por Boyacá, La Dorada – Chiriguaná, Corredor del Pacífico y Corredor Férreo Central.
Esta será una oportunidad para que Boyacá muestre todos los avances que se han tenido gracias al clúster ferroviario, el proyecto del tren de mediana velocidad en el departamento y las distintas apuestas para involucrar este modo de transporte en el turismo.
Estos son los invitados:
- María Consuelo Araujo Castro, anunciada como presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura y ahora designada embajadora de Colombia en Washington.
- Elsa Noguera, ministra de Transporte.
- Ricardo Ayerbe, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura.
- Ricardo Torrres, director general del Sena.
- François Roudié, embajador de la Unión Europea en Colombia.
- Rafael Hertz, presidente Financiera de Desarrollo Nacional.
- Leónidas Narváez, gerente Metro de Bogotá.
- Tomás Elejalde, gerente Metro de Medellín.
- Juanita Concha, Directora General Autoridad Regional del Valle del Cauca.
- Orlando Santiago, Gerente Empresa Regional Férrea.
- José Fernando Quintero, CEO Indra Group Colombia, Ecuador, Centroamérica y el Caribe.
- Juan Ricardo Noero, presidente de Transferport.
- Andrés Soto: CEO de Fenoco.
- Álvaro Rodríguez: CEO Ventura Group.
- Martín Anzellini: Director Bogotá-Región y Asuntos Especiales de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.
- María Isabel Ulloa: Presidenta ProPacífico.
- María Carolina Castillo: Presidenta ProBogotá.
- Juan Pablo Remolina: Presidente ProSantander.
- Gheidy Gallo: Presidenta ProBoyacá.
- Santiago González: Vicepresidente Estrategia Corporativa Paz del Río.
- Héctor Ulloa: Presidente de Structure.
- Nelson Gutiérrez: Gerente General AGA.
- Marcela Holguín: Gerente Promotora Ferrocarril de Antioquia.
- Juliana Velásquez: Presidenta ProAntioquia.
Narda Guarín
Periodista, Licenciada en Ciencias Sociales y Económicas, Abogada y especialista en Derecho Constitucional...