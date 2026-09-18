Concesión Transversal del Sisga fortalece asistencia en vía con monitoreo las 24 horas

El Centro de Control de Operaciones de la Concesión Transversal del Sisga, cuenta con 24 cámaras que monitorean el corredor vial las 24 horas del día los 7 días de la semana / Foto: Caracol Radio.

Tunja

La atención oportuna de los usuarios ante cualquier accidente, incidente o emergencia es una de las prioridades de la Concesión Transversal del Sisga, entidad que cuenta con un Centro de Control de Operaciones que funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana, para coordinar los diferentes servicios de asistencia en carretera.

Guillermo Rodríguez, director de operaciones de la Concesión Transversal del Sisga, aseguró que desde este centro se articulan los recursos necesarios para atender las situaciones que puedan presentarse a lo largo del corredor vial, entre ellos ambulancias, carrotalleres y grúas para vehículos.

“Es muy importante el tema para la concesión, la asistencia en vía a los usuarios para garantizar la atención oportuna y eficiente de cualquier percance que puedan tener, como son accidentes o incidentes viales”, indicó Rodríguez.

La operación también contempla la atención de emergencias relacionadas con las condiciones del terreno. En este corredor, que atraviesa la cordillera Oriental, durante las temporadas de lluvias se presenta una mayor recurrencia de deslizamientos, por lo que la concesión dispone de maquinaria para responder ante este tipo de situaciones.

“Para el tema de incidentes viales como derrumbes, también contamos con maquinaria, excavadoras, minicargadores y equipos de transporte como volquetas, los cuales se activan bajo unos protocolos de actuación de acuerdo a cada novedad presente”, expresó.

La atención de los incidentes está regulada por indicadores de nivel de servicio establecidos dentro del contrato de concesión. Estos determinan los tiempos de respuesta dependiendo del tipo de situación y del lugar donde ocurra.

Rodríguez señaló que existen protocolos diferenciados para los eventos que se presentan en los tramos a cielo abierto y aquellos que ocurren dentro de los túneles. La Transversal del Sisga cuenta con 15 túneles, lo que implica condiciones particulares para la operación y atención de emergencias.

“El contrato de concesión establece unos indicadores de nivel de servicio basado en tiempos de atención y de acuerdo a cada tipo se establecen los tiempos”.

De esta manera, el Centro de Control de Operaciones mantiene seguimiento permanente de las novedades reportadas y coordina la llegada de los recursos requeridos para cada caso, con el propósito de mantener la seguridad y facilitar la movilidad por el corredor.

El sistema de vigilancia está complementado por 24 cámaras instaladas en puntos estratégicos de la vía. Estos dispositivos permiten verificar en tiempo real sectores donde existe mayor incidencia de accidentalidad o estructuras que requieren una vigilancia especial.

“Tenemos al momento 24 cámaras instaladas a lo largo del corredor vial en puntos estratégicos de incidencia de accidentalidad o estructuras que demandan una verificación y coordinación especial”, afirmó el funcionario.

Los usuarios también cuentan con diferentes mecanismos para solicitar ayuda. A lo largo de la Transversal del Sisga están instalados 54 postes SOS, mediante los cuales pueden comunicarse directamente con el Centro de Control de Operaciones y reportar una emergencia o incidente.

Además, están habilitadas líneas de atención de emergencias durante las 24 horas, mientras que la Policía de Tránsito y Transporte constituye otra fuente de información para conocer oportunamente las situaciones que puedan afectar la movilidad.