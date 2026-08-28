Policía desarticula banda de droga y captura a presuntos responsables de delitos en Duitama y Paipa

En Paipa fueron capturados dos hombres, uno por porte de armas y otro por el presunto homicidio de una mujer de 84 años.

Duitama

Tres resultados operativos fueron destacados por el Departamento de Policía de Boyacá durante la última semana en municipios de la provincia de Tundama, particularmente en Duitama y Paipa, según informó el comandante de la institución, coronel Óscar Mojica.

El oficial explicó que uno de los principales resultados fue la desarticulación de una organización delincuencial dedicada, presuntamente, al tráfico de estupefacientes en Duitama y otros sectores de la provincia.

“Quiero informar a toda la ciudadanía boyacense y, en especial, a la de la provincia de Tundama, sobre tres grandes resultados positivos que se dieron en la última semana”, señaló.

De acuerdo con el comandante, la estructura estaba integrada por cinco personas que presuntamente se dedicaban a la comercialización de sustancias estupefacientes, incluso en zonas cercanas a entornos escolares y al parque Sky Park.

“Era una organización constituida por cinco delincuentes, los cuales se dedicaban a la venta de estupefacientes cerca de entornos escolares, cerca al parque Sky Park, donde llegan nuestros jóvenes a hacer sus actividades deportivas”, explicó.

El coronel detalló que los integrantes de la estructura utilizaban las redes sociales para contactar a sus compradores y posteriormente realizar las entregas a domicilio.

“El modus operandi era la venta a domicilio, donde los contactaban por diferentes redes sociales y posteriormente ellos hacían la entrega. También tenían sitios fijos, como es la carrera 20 del municipio de Duitama”, indicó.

Entre los capturados se encuentra Francisco Lara, quien, según la Policía, tiene tres sentencias vigentes por concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, y hurto calificado y agravado.

También fueron detenidos Andresa Guillón, quien tendría una sentencia vigente por hurto calificado y agravado; además de David Lara, Yurisol Mora y Kevin Salcedo.

“Estas personas fueron presentadas ante las autoridades competentes. El día de ayer se hicieron las diferentes audiencias de legalización, tanto de incautación como de captura, y fueron totalmente legalizadas por un juez de la República”, afirmó.

Captura durante allanamiento en Paipa

El segundo resultado se registró en Paipa, donde la Policía capturó en flagrancia a un ciudadano extranjero identificado como Andrés González.

Según explicó el coronel Mojica, durante una diligencia de allanamiento se encontraron diferentes elementos, entre ellos un arma traumática calibre 9 milímetros, un arma de fuego tipo pistola y un supresor de sonido metálico.

“Igualmente se incautó un proveedor metálico cromado con capacidad para 14 cartuchos”, agregó.

Para el comandante, este procedimiento adquiere especial relevancia debido a los hechos delictivos que han sido reportados recientemente en Paipa.

“Esta captura también es muy importante debido a que se nos han presentado en los últimos días algunos fenómenos de hurto en el municipio de Paipa”, manifestó.

Captura por el homicidio de una mujer de 84 años

El tercer resultado corresponde a la investigación por el homicidio de Delfina Estela Díaz Sanabria, de 84 años, ocurrido el pasado 17 de febrero en Paipa.

El coronel Mojica explicó que, de acuerdo con los estudios de Medicina Legal, la mujer murió por asfixia mecánica.

“Lamentablemente, el día 17 de febrero tenemos como víctima a la señora Delfina Estela Díaz Sanabria, de 84 años de edad, quien fue asesinada, según los estudios de Medicina Legal, por asfixia mecánica”, señaló.

Como resultado de la investigación, las autoridades capturaron a Ulises Mese, señalado como presunto responsable del homicidio.

“Como resultado de la investigación se dio la captura del señor Ulises Mese por el presunto homicidio de esta persona”, afirmó.

El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía y deberá responder ante las autoridades judiciales mientras avanza el proceso. El coronel Mojica aclaró que se investiga la posible participación de otras personas.

“Presuntamente este señor participó en este homicidio. Las causas o modus operandi, al parecer, fueron por atraco. Esta persona fue asfixiada dentro de su residencia”, explicó.

El oficial agregó que “se cree que posiblemente puede haber más autores materiales de este hecho, los cuales se encuentran en investigación”.

Policía destaca colaboración de la ciudadanía

El comandante de la Policía de Boyacá resaltó que detrás de estos resultados estuvo el trabajo de la Seccional de Investigación Criminal, pero también la información proporcionada por la comunidad.

“Lo importante de la materialización de estos tres casos es que todos se dieron gracias a un trabajo investigativo realizado por la Seccional de Investigación Criminal, pero aunado a eso, a la información de la ciudadanía”, sostuvo.

El coronel puso como ejemplo la investigación contra la organización conocida como ‘Triple Uno’, dedicada presuntamente al tráfico de estupefacientes en Duitama y otros municipios de la provincia.

“Sobre todo en el caso de los ‘Triple Uno’, que es la organización delincuencial dedicada al tráfico de estupefacientes aquí en Duitama y en toda la provincia, la ciudadanía avisó a las autoridades”, afirmó.