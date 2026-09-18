Ganaderos de Sugamuxi advierten que la sequía ya redujo hasta en 30 % la producción de leche

El sector pide revisar el precio de la leche y advierte que, si no llegan lluvias en las próximas semanas, la crisis podría agravarse.Foto: Getty Images. / SimonSkafar

Firavitoba

La falta de lluvias en varios municipios de Boyacá mantiene en alerta a los productores de la provincia de Sugamuxi, quienes también enfrentan un fuerte incremento en los costos de los suplementos para alimentar al ganado.

La prolongada temporada seca ya está generando efectos directos en la actividad ganadera de Boyacá. Ricardo Ramírez, productor del municipio de Firavitoba, aseguró en diálogo con Caracol Radio que la situación se ha complicado debido a la escasez de pastos y a la falta de lluvias suficientes durante los últimos meses.

“Después de los fuertes aguaceros que tuvimos entre enero y febrero, a hoy, ya llegando al mes de septiembre, las lluvias han sido muy ligeras, de 10 o 15 minutos. Por lo tanto, el sector ya entró en una crisis bastante fuerte, con escasez de pastos y escasez de suplementos”, explicó.

El ganadero señaló que los productores esperaban que las condiciones climáticas mejoraran hacia mayo, pero las lluvias no llegaron como se esperaba.

“La gente no se había preparado, los campesinos no estábamos preparados para afrontar el fenómeno. Se veía que por ahí sobre mayo iba a llover, no llovió y ya en mayo empezaron a tocar el tema del fenómeno de El Niño. Hoy estamos afrontando la realidad”, manifestó.

Según el productor, uno de los principales impactos se evidencia en la producción de leche, que ha venido disminuyendo de manera progresiva.

“Venimos bajando unos 10 % sobre mayo, 20 % a junio y julio y hoy le podemos decir que estamos ya en un bajonazo del 30 % de las producciones por debajo de lo que se venía produciendo en noviembre y diciembre del año pasado y a principios de este año”, indicó.

Ramírez explicó que la situación puede dimensionarse con el caso de un productor que anteriormente entregaba 200 litros de leche diarios.

“Un ganadero promedio que estaba produciendo en enero o febrero, supongamos 200 litros de leche diarios, hoy, con la crisis que se nos viene presentando por el fenómeno de El Niño, está entregando ya 130, 140 litros. Entonces fue un bajonazo y así nos pasa a todos”, señaló.

A la reducción de la producción se suma el incremento en el precio de los alimentos utilizados para suplementar a los animales. El productor recordó que anteriormente algunos campesinos utilizaban productos como papa de menor tamaño y zanahoria para complementar la alimentación del ganado.

“Como las lluvias fueron tan escasas, pues en este momento no hay suplementos. La alternativa que queda es el silo, el silo en mazorca, pero se está trayendo en este momento ya de Casanare”, explicó.

El aumento en el precio del silo también está golpeando las finanzas de los productores.

“El silo estaba, la tonelada, sobre 400.000 pesos hace un mes; hoy está sobre 550.000, 600.000 pesos. Entonces los costos que se nos están incrementando en los alimentos concentrados y los suplementos son bastante grandes”, afirmó.

Ante este panorama, los ganaderos están solicitando revisar el precio que reciben por la leche. Ramírez aseguró que el valor establecido a comienzos de año ya no permite compensar el incremento en los costos de producción.

“Estamos ya hablando con las empresas para que haya algunos reajustes en el tema del precio de la leche, porque veníamos con un precio que colocaron desde la nueva resolución sobre enero y febrero, pero ya no es suficiente”, sostuvo.

La situación también ha obligado a los productores a tomar decisiones sobre el número de animales que mantienen en sus fincas.

“Sobre todo lo que era el ganado de carne, de un mes hacia acá, la gente, lo que está gordo, está empezando ya a sacar a las plazas. Son alternativas para disminuir las cabezas de ganado en las diferentes fincas”, explicó.

En cuanto al ganado destinado a la producción de leche, la reducción de los animales para reproducción también empieza a ser evidente.

“Está tocando empezar a reducir los pies de cría. La mayoría se redujo al 50 %. Si usted criaba 10 terneros, ya está criando a la fecha cinco. Eso sí va casi por el 50 % del pie de cría”, afirmó.

Ramírez aseguró que hasta el momento los productores han buscado acercamientos con organizaciones del sector para exponer la situación y solicitar apoyo.

“Tuvimos una reunión virtual con Analac y con algunos representantes de Fedegán para ponerlos en contexto de la situación”, señaló.