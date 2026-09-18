Familias de policías secuestrados piden respeto por sus vidas y canales humanitarios para liberarlos

Boyacá

Este jueves 17 de septiembre, un mes después de su secuestro en Norte de Santander el ELN entregó pruebas de supervivencia de los tres policías secuestrados entre ellos dos uniformados de Boyacá, el mayor Fredy Alexis Russi González y la patrullera Érika Tatiana Monroy Hurtado.

Yeimi Monroy, hermana de la patrullera dijo que la familia está muy feliz de saber que están con vida, que les están respetando sus derechos, pero también se declaró preocupada por un mensaje del presidente, Abelardo de la Espriella donde les anunció que ese grupo, “ahora pretende hablar de un posible “canje”. Que les quede claro: NO habrá canje. La vida y la libertad de los colombianos no son moneda de negociación”.

Recordó el presidente que, desde el día del secuestro, ordenó desplegar todas las capacidades de la Fuerza Pública para encontrarlos y llevar ante la justicia a los responsables. Esa orden sigue vigente y se van a intensificar las operaciones. Además, les hizo una advertencia, “cada secuestro, cada ataque contra nuestros soldados y policías y cada acción terrorista tendrá una respuesta contundente del Estado”.

Frente a este mensaje la hermana de la patrullera dijo estar preocupada.

“Para nosotros como familia es preocupante el comunicado porque no habíamos escuchado manifestación del presidente. Hoy, 31 días después de haber sido secuestrados y de recibir una noticia que es un aliciente para nosotros como familia, ver que el presidente sigue en es tónica de desafío, nos resulta un poco alarmante”.

Yeimi García familiar del mayor, Fredy Alexis Russi González hizo una solicitud.

“Nosotros como familia solicitamos que se diferencie que una cosa es no negociaciones y otra cosa es que estén habilitadas las vías humanitarias, que es lo que hemos venido pidiendo como familia. Exigimos que se les respete el derecho a la vida y a la libertad, porque ellos más que policías son seres humanos y tienen familias”.

Clamaron porque se abran canales de comunicación con el grupo armado al que le hicieron un llamado.

“Por favor le respete la vida. Esperamos que las entidades puedan actuar, puedan establecer estos mecanismos que están disponibles y esperamos como final feliz obviamente la liberación de ellos sanos y salvos”.

Las familias hacen un llamado al ELN a que trate a sus familiares como seres humanos y no como parte de una negociación política. Esperan que se respeten sus derechos y puedan regresar a casa sanos y salvos.