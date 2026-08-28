Bomberos denuncian amenazas en medio de incendios forestales en Tolima: tuvieron que huir

Boyacá

Un bombero que llegó desde otra región del país para apoyar las labores de control y extinción de los incendios forestales en el departamento del Tolima denunció ante Caracol Radio las amenazas que habrían recibido los organismos de socorro mientras adelantaban su trabajo en las zonas afectadas.

A petición del propio bombero, Caracol Radio reserva su identidad por razones de seguridad, debido al temor de que pueda ser objeto de represalias.

El integrante de los organismos de socorro relató que varios cuerpos de bomberos del país llegaron al Tolima para apoyar la emergencia, pero algunos tuvieron que abandonar la zona ante las amenazas.

“Es muy triste que un equipo de bomberos que se encontraba trabajando con otras entidades de socorro, incluyendo al Ejército Nacional, haya sido amenazado y haya tenido que desplazarse nuevamente a su lugar de origen”, aseguró.

Según el bombero, las intimidaciones también habrían afectado a otros organismos que participaban en la atención de la emergencia, entre ellos la Defensa Civil, la Cruz Roja, PONALSAR de la Policía Nacional y unidades del Ejército que apoyan la atención de emergencias y desastres.

“Mientras unos hacen una labor para salvar vidas, bienes, proteger el medio ambiente y el aire, otras personas utilizan equipos de comunicación para asustar, amedrentar o hacer retirar a las brigadas que atienden los incendios forestales en el Tolima”, señaló.

Denuncian uso de radios para intimidar a los organismos de socorro

El bombero explicó que las amenazas se habrían realizado mediante radios de comunicación que pueden adquirirse comercialmente y que, según su relato, habrían permitido a quienes estaban detrás de las intimidaciones conocer la ubicación de las brigadas.

“Compran estos radios, los colocan en un canal cualquiera, del 1 al 16, y allí intervienen las comunicaciones. No necesitan computadores ni equipos especializados para captar las comunicaciones”, explicó.

Agregó que, de esta manera, quienes estarían realizando las interceptaciones podrían conocer información sobre la ubicación y las actividades de los organismos de socorro.

“De esta manera se enteran quién está, dónde está y cómo está”, afirmó.

El bombero aseguró que los mensajes recibidos a través de los radios incluían órdenes para que las brigadas abandonaran las zonas afectadas y dejaran de combatir los incendios forestales.

“Deben retirarse y no seguir apagando incendios forestales”, fue, según relató, uno de los mensajes que recibieron.

Aseguran que algunos incendios habrían sido provocados

Durante su permanencia en el Tolima, el integrante del cuerpo de bomberos también aseguró haber encontrado elementos que, a su juicio, evidenciarían la utilización de combustible para provocar algunos de los incendios.

“Se encontró un galón, un garrafón, un bidón de color azul. Al olerlo tenía un fuerte olor a combustible, era gasolina. Esa gasolina fue dispersada en un sitio de difícil acceso para la comunidad y posteriormente lo incendiaron”, relató.

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El bombero también describió una situación que, según dijo, generó sospechas sobre la posible provocación de un incendio. Explicó que una zona de aproximadamente 15 hectáreas fue controlada y liquidada durante la tarde, pero horas después las llamas reaparecieron.

“Primero, unas 15 hectáreas fueron controladas, apagadas y liquidadas a las 6 de la tarde. A las 9 de la noche nuevamente estaban incendiadas. Al otro día, a las 2 de la tarde, estaba apagado y a las 6 de la tarde volvió a estar incendiado. Era evidente que estaban provocándolo nuevamente”, manifestó.

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Piden garantías de seguridad

El entrevistado sostuvo que la presencia de los organismos de socorro pudo haber contribuido a acelerar las labores de control de las conflagraciones, especialmente en zonas de difícil acceso.

Sin embargo, señaló que ante las amenazas, los organismos de socorro deben priorizar también la protección de sus integrantes.

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“Las entidades de socorro, por proteger también nuestra vida, preferimos estar atentas para ver en qué podemos ayudar, pero sin cruzar conversaciones o palabras con estas personas que tanto daño le hacen a este bonito país”, manifestó.

Hizo un llamado al Gobierno Nacional para fortalecer la seguridad de los bomberos y demás organismos que participan en la atención de emergencias.

“La idea sería que el Gobierno Nacional les pusiera mucha atención a las autoridades de este país, al Ejército, la Policía y demás fuerzas armadas, para que por aire y tierra vigilen y protejan a todas las entidades que hacen el bien”, dijo.