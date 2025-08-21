Gobernador Amaya: “El proyecto bandera de Boyacá es el tren”

Tunja

En el marco del foro ¿Hacia dónde va Boyacá?, el gobernador Carlos Amaya afirmó que el proyecto bandera de su administración será la reactivación y consolidación del tren de mediana distancia, como motor de competitividad y crecimiento para el departamento.

“Empezamos con un tema turístico, pero indudablemente buscamos que el tren pueda consolidarse con la cercanía a Bogotá y a los principales mercados. Esta iniciativa nos permite pensar en el acero, el cemento, la cerveza y otros productos transformados que se producen en Boyacá y que pueden llegar no solo a la capital, sino a futuro a la costa norte del país”, señaló Amaya.

El mandatario agregó que Boyacá tiene un potencial de crecimiento mayor al que reflejan las estadísticas oficiales. “Nuestro Producto Interno Bruto no es de 2,9% del país, yo creo que es por lo menos de 3,5%. Tenemos una ubicación estratégica, un superávit energético y somos el segundo o tercer destino turístico de Colombia. Todo esto nos debe impulsar hacia la visión Boyacá 2050”, subrayó.

El gobernador recordó además su experiencia personal ligada al ferrocarril: “Yo estudié gracias al tren de Paz del Río. En esa época viajaba colgado en la máquina y caminaba kilómetros hasta la universidad. Por eso digo que tenemos entre 7 o 8 años para reactivar el tren de carga e industrial, y no podemos desaprovechar esta oportunidad”.

Por su parte, Fabio Galán, presidente ejecutivo de Acerías Paz del Río, destacó que la siderúrgica sigue siendo clave para el desarrollo nacional. “Hace un mes hablábamos de la crisis del acero con China, que nos hacía imposible competir. Sin embargo, no podemos olvidar que en 1948 Bogotá se construyó con el acero de Paz del Río. Son 76 años de historia que no se van a perder, y le apostamos a llegar al centenario con nuestras minas de hierro, carbón y caliza, que son patrimonio de Boyacá”, afirmó.

Amaya insistió en que defender a Acerías Paz del Río es defender al departamento: “Si no se hubiera hecho la salvaguardia, la empresa estaría liquidada. Por eso les pido a mis amigos campesinos: protestar sí, pero sin bloquear las vías, porque así lo que hacen es quebrar a Paz del Río y dejar a 2.500 trabajadores sin empleo”.