Continúa proceso para asignar 76 matrículas de taxi en Duitama

El proceso para asignar 76 nuevas matrículas de taxi en Duitama continuará después de que el Juzgado Cuarto Civil Municipal declarara improcedente una acción de tutela y levantara la medida provisional que mantenía suspendida la convocatoria. La decisión judicial fue emitida el 16 de septiembre.

Ampliar Cerrar

Con el levantamiento de la suspensión, la Secretaría de Tránsito y Transporte podrá continuar con la invitación pública en la que participan 803 personas inscritas. Sin embargo, el sorteo no se realizará de inmediato porque la Administración anunció modificaciones en el cronograma.

Uno de los cambios corresponde a la ampliación del plazo para que los participantes puedan subsanar documentos. La medida responde, según el reporte, a solicitudes formuladas por la Personería Municipal y las veedurías ciudadanas.

Ampliar Cerrar

Una vez termine este nuevo periodo, la Administración deberá revisar, verificar y evaluar la documentación presentada. Solo después de completar esa etapa podrá avanzar hacia el sorteo público de las 76 matrículas.