Julián Torres seguirá en libertad mientras avanza el proceso por tentativa de homicidio

Tunja

El proceso judicial contra Julián David Torres Corredor, señalado como presunto agresor del comandante del Cuerpo de Bomberos de Ventaquemada, Jairo Humberto Bolívar Vargas, continuará luego de que un juez de control de garantías decidiera no imponerle una medida de aseguramiento privativa de la libertad.

La decisión se conoció durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, en la que el juez mantuvo la imputación por el delito de homicidio en grado de tentativa con circunstancias de menor punibilidad, pero determinó que el procesado puede afrontar el proceso penal en libertad.

El abogado de la víctima, Diego Cocunubo, indicó que el despacho judicial tuvo en cuenta diferentes elementos para adoptar esta determinación.

“Si bien el señor juez mantuvo la imputación por el delito de homicidio en el grado de tentativa con circunstancias de menor punibilidad, determinó que el señor imputado puede continuar el proceso penal, puede continuar vinculado en libertad, es decir, puede ejercer su defensa en libertad”, aseguró el abogado.

Según explicó el abogado, entre los argumentos expuestos por el juez estuvieron la ausencia de antecedentes del procesado y su disposición para atender los requerimientos de las autoridades desde el momento en que ocurrieron los hechos.

La judicatura también consideró que el joven no representa un peligro para la sociedad ni para la víctima, razones por las cuales no se ordenó su privación de la libertad mientras avanza el proceso.

“El aspecto que consideró el señor juez fue que a criterio de la judicatura Julián David Torres Corredor no representa un peligro para la sociedad ni para la víctima, que no tiene antecedentes y que desde el primer día ha estado pendiente y disponible al llamado de las autoridades”, dijo.

La determinación no fue apelada por ninguna de las partes. Cocunubo señaló que tanto la defensa como la Fiscalía y la representación de la víctima aceptaron la decisión adoptada durante la diligencia.

“En ese sentido, fue la decisión a la cual ninguna de las partes apelamos, todos aceptamos debidamente la decisión del señor juez, la cual fue ajustada en derecho”, agregó Cocunubo.

Con la definición de la medida de aseguramiento, el proceso continuará en la etapa de investigación. El abogado dijo, además, que la Fiscalía seguirá adelantando las actuaciones correspondientes y que posteriormente el caso pasará ante un juez penal del circuito, quien tendrá a su cargo la siguiente fase del proceso.

“Ahora el proceso pasa a etapa de investigación, continúa la misma Fiscalía en etapa de conocimiento, pero el proceso pasa a un juez que se llama juez penal del circuito para adelantar esta etapa”, puntualizó.