Falleció Luis Alfredo Toro Valero, exsenador boyacense

Toro Valero tuvo una amplia trayectoria política y administrativa en Boyacá y fue senador de la República entre 1998 y 2002.

Tunja

El exsenador boyacense Luis Alfredo Toro Valero falleció en la mañana de este jueves, en un accidente de tránsito registrado en la avenida Universitaria, frente al centro comercial Unicentro, en Tunja.

Toro Valero, reconocido por su trayectoria política y administrativa en Boyacá, llegó al Senado de la República para el periodo 1998-2002, elegido por la Circunscripción Nacional con una importante base electoral en el departamento. Su paso por el Congreso está registrado por Congreso Visible de la Universidad de los Andes.

Oriundo de Úmbita, estuvo vinculado durante varias décadas a diferentes entidades públicas de Boyacá. Antes y después de su paso por el Congreso ocupó cargos relacionados con la administración departamental y el desarrollo territorial.

Entre sus responsabilidades estuvo la dirección de Corpochivor, entidad que inició operaciones en 1995 bajo su dirección. Para entonces, había ocupado otros cargos como director del Departamento Administrativo de Tránsito de Boyacá, director de Caminos Vecinales y funcionario de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC.

Su trayectoria también estuvo relacionada con la gestión ambiental y la planificación municipal. Documentos técnicos de la época registran su participación en procesos de planeación ambiental en municipios de Boyacá, mientras que posteriormente mantuvo vínculos con la UPTC y otras instituciones del departamento.

Durante su permanencia en el Senado también tuvo participación en debates y proyectos legislativos. Las gacetas oficiales del Congreso registran intervenciones de Toro Valero en diferentes sesiones de la Comisión Sexta durante el periodo 1998-2002.