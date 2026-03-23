Avanza la estructuración del tren en Boyacá con estudios técnicos en marcha

La articulación entre el sector público, el empresariado y la academia fue uno de los ejes centrales del encuentro regional en Boyacá, donde se discutieron apuestas estratégicas de desarrollo. Gheidy Gallo, directora de ProBoyacá, destacó la importancia de esta sinergia como motor de crecimiento sostenible. «...Hoy vemos una triada de desarrollo representada en el Estado, los empresarios y la universidad...», afirmó, al tiempo que advirtió sobre los retos del tejido empresarial en el país: «...El 33,5% de las empresas en Colombia mueren en los primeros cinco años y solo el 1% llega a una cuarta generación...» En ese contexto, hizo un llamado a fortalecer la competitividad regional y a consolidar procesos productivos alineados con las potencialidades del departamento.

A su turno, Herman Amaya, asesor de la Gobernación de Boyacá, resaltó los avances en materia de infraestructura vial y férrea como pilares para la integración territorial. Durante su intervención, se refirió a la visita al corredor Berbeo–Bogotá, donde se evidencian progresos en los primeros 40 kilómetros, así como a la firma del convenio que permitirá avanzar en la segunda fase del tramo de factibilidad. «...Esta ruta nos va a permitir conectarnos con corredores estratégicos hacia la costa Caribe y dinamizar sectores como la minería...», explicó. Asimismo, subrayó que estos proyectos buscan mejorar la competitividad logística del departamento y responder a las demandas de los mercados nacionales e internacionales.

En materia férrea, Amaya también mencionó el impulso al tren de pasajeros, iniciativa que se desarrolla con el acompañamiento de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Financiera de Desarrollo Nacional. Según explicó, el proyecto se encuentra en una fase inicial con un avance físico y financiero cercano al 5%, mientras avanzan los estudios técnicos y de factibilidad. «...Esperamos tener resultados hacia octubre y cerrar el proceso a finales de año, con el objetivo de dejar estructurado el componente técnico antes de finalizar la administración...», indicó, destacando además la asignación de 77 mil millones de pesos por parte del Gobierno nacional en el marco del pacto territorial «...Rieles y Futuro...».

Finalmente, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) reafirmó el compromiso del Gobierno con la reactivación del sistema férreo en Colombia, alineado con las directrices del presidente de la República. El funcionario destacó que el enfoque de la entidad ha sido técnico y orientado al desarrollo regional. «...El tren hoy es una realidad y vamos a seguir potencializando los esfuerzos para cumplirle al país...», señaló, al tiempo que enfatizó la necesidad de planificar estos proyectos en armonía con los esquemas de ordenamiento territorial. También advirtió que, aunque existe una amplia aceptación institucional, podrían surgir resistencias locales, por lo que insistió en que las decisiones deben basarse en criterios técnicos y en la transparencia frente a las comunidades.