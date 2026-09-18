Vicepresidentes Restrepo anuncia agenda para atraer inversión a Colombia durante la “Milagro Week”

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, reitera que durante su viaje a Estados Unidos desarrollará una agenda orientada a atraer nuevas inversiones al país, en el marco de la denominada “Milagro Week”.

Durante el cierre de la primera jornada del Latam Fintech Market 2026, en Barranquilla, Restrepo sostuvo que tendrá reuniones bilaterales con delegaciones de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Estonia, Reino Unido, Francia y Suiza, entre otras naciones.

El vicepresidente también confirmó encuentros con fondos soberanos y empresas interesadas en Colombia. “Y vamos a tener muchos espacios para atraer inversión a nuestro país”, afirmó. Agregó que “nos reuniremos con fondos soberanos, con empresas interesadas en Colombia, para tratar de atraer nuevas inversiones a Colombia”.

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Restrepo relacionó esta estrategia con el crecimiento económico del país y sostuvo que “en la medida que haya más inversión, va a haber más crecimiento en nuestro país”. La agenda se desarrollará durante su participación en Naciones Unidas y contempla además espacios de intercambio académico.