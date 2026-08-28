Daniel Muñoz, en la mira de otro equipo de la Premier League: Conozca acá los detalles

Nottingham Forest presentó una oferta formal al Crystal Palace por el lateral derecho colombiano Daniel Muñoz, a pocos días del cierre del mercado de fichajes en Europa.

De acuerdo con la información de The Athletic, la propuesta contempla 20 millones de libras esterlinas como pago inicial y otros dos millones en variables, para un total que podría alcanzar los 22 millones.

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Glasner quiere a Muñoz

La propuesta está siendo analizada por Crystal Palace, que no tendría intención de dejar salir al lateral por una cifra inferior a los 25 millones de libras. Uno de los principales atractivos para Nottingham Forest es el reencuentro entre Muñoz y Oliver Glasner, entrenador con quien el colombiano tuvo una etapa destacada en el Palace y que ahora busca volver a contar con él para reforzar su defensa.

“Nottingham Forest presenta una oferta para fichar a Daniel Muñoz, del Crystal Palace. La propuesta por el lateral derecho de 30 años asciende a 20 millones de libras, más 2 millones en bonificaciones. El Crystal Palace está valorando si aceptarla; el entrenador del Nottingham Forest, Oliver Glasner, está deseando volver a trabajar con el internacional colombiano”, informó David Ornstein, periodista de The Athletic.

Muñoz y su futuro incierto

Muñoz (30), todavía tiene dos años de contrato con Crystal Palace, por lo que el conjunto londinense tendrá la última palabra sobre la propuesta. El colombiano ha despertado el interés de varios clubes durante este mercado, después de una temporada en la que fue protagonista con el Palace y conquistó la Conference League.

Tras conseguir el titulo a nivel internacional, el Crystal Palace y el defensor antioqueño están a la espera del sorteo de la UEFA Europa League, el cuál se llevará a cabo el próximo sábado 30 de agosto a la 1:30 AM hora colombiana.

Los números de Muñoz en el Palace

En su paso por Crystal Palace desde enero de 2024, el colombiano acumula 83 partidos de Premier League, 8 goles y 12 asistencias. En la temporada 2025-26 disputó 29 encuentros por liga, todos como titular, con cuatro goles y tres asistencias.