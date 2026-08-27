“Está quedando hermoso”: Alejandro Domínguez está maravillado con la remodelación del Metropolitano / @AlejandroChar

Barranquilla se vestirá de gala en noviembre, mes en el que albergará la gran final de la Copa Sudamericana 2026. Este será el primer gran torneo que reciba la capital del Atlántico y el país en general, razón por la que desde CONMEBOL están muy pendientes de cómo va la organización.

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Justamente sobre este último ítem, se decidió hacer una serie de remodelaciones en el Estadio Metropolitano, casa del Junior y la Selección Colombia. La idea es tener listo el escenario para octubre, un mes antes del compromiso estelar.

Entre las obras destaca la ampliación del aforo, que pasará de 46 mil a 62 mil espectadores, y un cambio en la fachada. Todo esto con el objetivo de dejar un estadio de talla internacional.

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Alejandro Domínguez está maravillado con la remodelación del Metropolitano

Este jueves 27 de agosto, Alejandro Domínguez (presidente de la CONMEBOL) y Juliana Gutiérrez Zuluaga (Ministra del Deporte) visitaron el Estadio Metropolitano para revisar cómo marchan las adecuaciones. Ambos quedaron gratamente sorprendidos.

“Qué orgullo para Barranquilla, qué orgullo para Colombia y qué orgullo para Sudamérica encontrar un estadio que sea un ejemplo, no para nuestro continente, para el mundo. Y eso solamente lo hace gente que cree en grande”, sentenció el máximo dirigente del fútbol sudamericano.

Y complementó: “Cuando empezamos hace 10 años, un partido de la Sudamericana no se retransmitía a más de 10 países, y un partido hoy de final de Sudamericana se retransmite a más de 194 países, por lo que Barranquilla, en particular, el estadio y toda Colombia van a estar en boca del mundo”.

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Asimismo, a través de sus redes sociales, Domínguez comentó que “¡El Metropolitano de Barranquilla está quedando hermoso!” y se mostró confiado de que todo saldrá de la mejor manera.

Junto al dirigente y la ministra Gutiérrez estuvieron también Ramón Jesurún (presidente de la Federación Colombiana), Carlos Mario Zuluaga (presidente de la DIMAYOR) y Alejandro Char (alcalde de Barranquilla).