Andrey Estupiñán tras primer gol con Millonarios: “Estamos a disposición de lo que decida el profe”

Andrey Estupiñán festeja su primer gol con la camiseta de Millonarios / Colprensa.

Millonarios derrotó 0-2 como visitante a Llaneros, en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio. El equipo Embajador se quedó con el triunfo con anotaciones de Francisco Chaverra y de Andrey Estupiñán, ambos debutantes como anotadores con la camiseta azul.

Estupiñán ingresó al terreno de juego a los 70 minutos, en reemplazo de Daniel Ruiz. A los 82 minutos, tras una asistencia de Carlos Darwin Quintero, el atacante nariñense definió con sutileza ante la salida del portero Roameth Romaña.

Al final del encuentro el jugador de 32 años expresó su alegría por haber podido aportar para el triunfo y en el marcador: “Siempre va a ser gratificante entrar y aportar, más contento por los tres puntos que se lleva el equipo”.

Entretanto, sobre su adaptación al equipo, Estupiñán destacó el recibimiento de sus compañeros: “Unos compañeros fantásticos, muy feliz de estar aquí”.

Finalmente, de lo sucedido el pasado fin de semana, cuando ingresó a los 25 minutos y fue sustituido al 66, el nariñense evitó entrar en polémicas y aseguró estar a disposición del técnico Fabian Bustos.

“Estamos a disposición de lo que decida el profe, estamos contentos, estamos tranquilos. Esperamos poder seguir aportándole al equipo”, manifestó el delantero Andrey Estupiñán.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

Millonarios estará enfrentándose el próximo domingo ante Internacional de Bogotá en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en juego por la octava fecha del fútbol colombiano. El partido estará dando inicio a las 6:15PM.

Con el triunfo en Villavicencio, Millonarios llegó a 10 puntos de 15 disputados, ubicándose en la tercera posición del campeonato, a 6 unidades del líder América de Cali.