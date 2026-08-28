Fuertes sanciones para Santa Fe por pelea entre hinchas en el pasado juego ante América

Incidentes en el Estadio Nemesio Camacho el Campín en el partido entre Independiente Santa Fe y América de Cali. (Colprensa - Cristian Bayona). / Cristian Bayona

La Comisión Local del Fútbol de Bogotá tomó drásticas sanciones en contra de Santa Fe, sus aficionados y los aficionados del América de Cali, luego de los vergonzosos hechos presentados en el estadio El Campín el pasado 22 de agosto, cuando hinchas de ambos equipos se enfrentaron entre sí, obligando la suspensión del juego por alrededor de una hora.

Según pudo conocer Caracol Radio, entre las medidas más importantes está la no presencia de hinchas visitantes en partidos del cuadro Cardenal, así como la suspensión de las tribunas norte y sur para los juegos de local del equipo bogotano.

¿Qué castigos se establecieron tras lo sucedido?

Independiente Santa Fe no podrá contar con hinchas en las tribunas sur o norte durante los partidos que restan del 2026, ya sea en el estadio El Campín o el Metropolitano de Techo. Dicha medida solo aplicará para los partidos de Liga o Copa, no para el juego de Copa Sudamericana ante Vasco Da Gama.

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De igual manera, La Guardia Albirroja Sur, barra tradicional del club, no podrá contar con banderas e instrumentos en estadios de la capital durante 20 compromisos.

Los juegos de Santa Fe en Bogotá no contarán con el ingreso de hinchada visitante, por lo cual, no habrá entrada a hinchas de Millonarios para el clásico bogotano del próximo miércoles 2 de septiembre.

Finalmente, las medidas serán también drásticas para las barras populares del América, Barón Rojo Sur y Disturbio Rojo, quienes no podrán ingresar trapos ni instrumentos durante 20 fechas en Bogotá.