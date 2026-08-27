Santa Fe vs Vasco da Gama: fechas y horas confirmada de los cuartos de final de Copa Sudamericana
La serie comenzará en El Campín y concluirá en territorio brasileño.
Independiente Santa Fe se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, luego de vencer en un apasionante duelo a River Plate. El partido disputado en el Más Monumental concluyó empatado a un tanto (1-1), razón por la cual se definió en la tanda de penales y allí se impuso el cuadro bogotano.
REVIVA ACÁ LA CLASIFICACIÓN DE SANTA FE A CUARTOS DE FINAL DE COPA SUDAMERICANA
El guardameta Weimar Asprilla convirtió el penalti decisivo para la clasificación y atajó uno de los 11 disparos riverplatenses, mientras que su colega de River, Santiago Beltrán, pasó de héroe a verdugo porque después de atajar tres tiros falló el suyo al mandar la pelota por encima del travesaño.
En los 90 minutos de juego, River anotó a través de Sebastián Driussi al 52′, pero el uruguayo Franco Fagúndez igualó el marcador en el minuto 80 con un impecable cobro de penalti, tras mano en el área de Lucas Martínez Quarta.
En cuartos de final, Santa Fe se medirá con el Vasco da Gama, que accedió a esta instancia tras superar por un global de 4-1 al Olimpia paraguayo. El cuadro brasileño cuenta en su nómina con los colombianos Carlos Andrés Gómez, Carlos Cuesta, Johan Rojas y Marino Hinestroza.
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Santa Fe vs Vasco da Gama - cuartos de final Copa Sudamericana
- PARTIDO DE IDA
Fecha: martes 8 de septiembre.
Hora: 5 de la tarde
Estadio: El Campín (Bogotá).
- PARTIDO DE VUELTA
Fecha: martes 15 de septiembre.
Hora: 5 de la tarde.
Estadio: Estadio São Januário (Río de Janeiro).
Recuerde que ambos encuentros los podrá seguir EN VIVO por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como por el minuto a minuto de la página web de Caracol Deportes.
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Así quedaron las llaves de cuartos de final de Copa Sudamericana
- Santos (BRA) vs Atlético Mineiro (BRA)
- Boca Juniors (ARG) vs Sao Paulo (BRA)
- Cienciano (PER) vs Montevideo City Torque (URU)
- Vasco da Gama (BRA) vs Santa Fe (COL)
Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...