🔴 Llaneros vs Millonarios EN VIVO fecha 7 de Liga Colombiana 2026-ll: transmisión y minuto a minuto

🔴 EN VIVO Llaneros vs Millonarios por la fecha 7 de la Liga Colombiana 2026-ll: MINUTO a MINUTO

El conjunto de Villavicencio buscará mantener su cupo entre los ocho.

Llaneros recibirá a Millonarios en el estadio Bello Horizonte - Rey Pelé en la ciudad de Villavicencio por la fecha 7 de la Liga Colombiana 2026-2 este 27 de agosto a las 6:10 PM. El conjunto del Meta quiere continuar entre los ocho primeros, mientras que Millonarios busca su tercera victoria en el torneo finalización.

Le puede interesar: Sorteo Champions League: rivales del Real Madrid, PSG, Barcelona, City, Arsenal y más

¿Cómo viene Llaneros?

El conjunto dirigido por Jose Luis García ocupa la segunda posición en la tabla con un registro de 11 puntos en 5 partidos, acumulando 3 victorias frente a Pereira, Pasto y Fortaleza y 2 empates contra Águilas Doradas y Bucaramanga.

Millonarios busca su cupo a los 8

El conjunto capitalino viene de empatar en Rionegro contra Águilas Doradas 1-1 con tantos de Leonardo Castro y Rodrigo Ureña en contra. Los embajadores ocupan la novena casilla en la tabla con 7 puntos en 4 partidos, acumulando dos victorias contra Junior y Pasto, 1 empate y una derrota frente a el Bucaramanga.

Cara a cara

Los dirigidos por el argentino Fabián Bustos supera ligeramente a Llaneros con 4 victorias frente a 3 de la escuadra de Villavicencio, además de registrar 3 empates en un total de 10 partidos disputados.

Viva aquí la transmisión EN VIVO de Llaneros Vs Millonarios

Siga acá el MINUTO a MINUTO de Llaneros Vs Millonarios