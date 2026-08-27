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27 ago 2026 Actualizado 23:32

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Liga Colombiana
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Jhon Vásquez 4'
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Millonarios
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1ª parte
🔴 EN VIVO Llaneros vs Millonarios por la fecha 7 de la Liga Colombiana 2026-ll: MINUTO a MINUTO

🔴 EN VIVO Llaneros vs Millonarios por la fecha 7 de la Liga Colombiana 2026-ll: MINUTO a MINUTO

🔴 EN VIVO Llaneros vs Millonarios por la fecha 7 de la Liga Colombiana 2026-ll: MINUTO a MINUTO

🔴 Llaneros vs Millonarios EN VIVO fecha 7 de Liga Colombiana 2026-ll: transmisión y minuto a minuto

El conjunto de Villavicencio buscará mantener su cupo entre los ocho.

Llaneros recibirá a Millonarios en el estadio Bello Horizonte - Rey Pelé en la ciudad de Villavicencio por la fecha 7 de la Liga Colombiana 2026-2 este 27 de agosto a las 6:10 PM. El conjunto del Meta quiere continuar entre los ocho primeros, mientras que Millonarios busca su tercera victoria en el torneo finalización.

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¿Cómo viene Llaneros?

El conjunto dirigido por Jose Luis García ocupa la segunda posición en la tabla con un registro de 11 puntos en 5 partidos, acumulando 3 victorias frente a Pereira, Pasto y Fortaleza y 2 empates contra Águilas Doradas y Bucaramanga.

Millonarios busca su cupo a los 8

El conjunto capitalino viene de empatar en Rionegro contra Águilas Doradas 1-1 con tantos de Leonardo Castro y Rodrigo Ureña en contra. Los embajadores ocupan la novena casilla en la tabla con 7 puntos en 4 partidos, acumulando dos victorias contra Junior y Pasto, 1 empate y una derrota frente a el Bucaramanga.

Cara a cara

Los dirigidos por el argentino Fabián Bustos supera ligeramente a Llaneros con 4 victorias frente a 3 de la escuadra de Villavicencio, además de registrar 3 empates en un total de 10 partidos disputados.

Viva aquí la transmisión EN VIVO de Llaneros Vs Millonarios

Siga acá el MINUTO a MINUTO de Llaneros Vs Millonarios

Hay nuevos mensajes
16´

Tiro de esquina para la visita

Corner que termina en despeje de la defensa 

14´

Millonarios mantiene la posesión

La visita maneja el balón en la linea del mediocampo

11´

Daniel Ruiz en la primera de Millonarios

El “10” embajador protagoniza la primera ocasión de Millonarios con un disparo que se va encima del arco

Primera llegada de los locales

Llaneros, con 10 en el campo, busca el primer tanto del encuentro

Amarilla para Millonarios

Sebastián Valencia ve el cartón amarillo tras una falta 

Se reanuda el encuentro

Partido reanudado tras la roja 

Expulsión para Llaneros

Roja directa para Jhon Vásquez

El arbitro es llamado al VAR

Revisan posible expulsión para el jugador de Llaneros

Falta sobre Valencia

Fuerte entrada de Jhon Vásquez sobre Sebastian Valencia

Inicia el partido

Moverá el balón Llaneros

Los Jugadores salen al terreno de juego

Inician los actos protocolarios

11 Titular de Llaneros

Alineaciones confirmadas

Bienvenidos al MINUTO a MINUTO de Llaneros vs Millonarios en la fecha 7 de la Liga Colombiana 2026-ll

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