🔴 Llaneros vs Millonarios EN VIVO fecha 7 de Liga Colombiana 2026-ll: transmisión y minuto a minuto
El conjunto de Villavicencio buscará mantener su cupo entre los ocho.
Llaneros recibirá a Millonarios en el estadio Bello Horizonte - Rey Pelé en la ciudad de Villavicencio por la fecha 7 de la Liga Colombiana 2026-2 este 27 de agosto a las 6:10 PM. El conjunto del Meta quiere continuar entre los ocho primeros, mientras que Millonarios busca su tercera victoria en el torneo finalización.
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¿Cómo viene Llaneros?
El conjunto dirigido por Jose Luis García ocupa la segunda posición en la tabla con un registro de 11 puntos en 5 partidos, acumulando 3 victorias frente a Pereira, Pasto y Fortaleza y 2 empates contra Águilas Doradas y Bucaramanga.
Millonarios busca su cupo a los 8
El conjunto capitalino viene de empatar en Rionegro contra Águilas Doradas 1-1 con tantos de Leonardo Castro y Rodrigo Ureña en contra. Los embajadores ocupan la novena casilla en la tabla con 7 puntos en 4 partidos, acumulando dos victorias contra Junior y Pasto, 1 empate y una derrota frente a el Bucaramanga.
Cara a cara
Los dirigidos por el argentino Fabián Bustos supera ligeramente a Llaneros con 4 victorias frente a 3 de la escuadra de Villavicencio, además de registrar 3 empates en un total de 10 partidos disputados.
Viva aquí la transmisión EN VIVO de Llaneros Vs Millonarios
Siga acá el MINUTO a MINUTO de Llaneros Vs Millonarios
Tiro de esquina para la visita
Corner que termina en despeje de la defensa
Millonarios mantiene la posesión
La visita maneja el balón en la linea del mediocampo
Daniel Ruiz en la primera de Millonarios
El “10” embajador protagoniza la primera ocasión de Millonarios con un disparo que se va encima del arco
Primera llegada de los locales
Llaneros, con 10 en el campo, busca el primer tanto del encuentro
Amarilla para Millonarios
Sebastián Valencia ve el cartón amarillo tras una falta
Se reanuda el encuentro
Partido reanudado tras la roja
Expulsión para Llaneros
Roja directa para Jhon Vásquez
El arbitro es llamado al VAR
Revisan posible expulsión para el jugador de Llaneros
Falta sobre Valencia
Fuerte entrada de Jhon Vásquez sobre Sebastian Valencia
Inicia el partido
Moverá el balón Llaneros
Los Jugadores salen al terreno de juego
Inician los actos protocolarios
11 Titular de Llaneros
Alineaciones confirmadas
Bienvenidos al MINUTO a MINUTO de Llaneros vs Millonarios en la fecha 7 de la Liga Colombiana 2026-ll