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27 ago 2026 Actualizado 15:54

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Liga Colombiana

Tabla de Reclasificación: Lucha por los cupos internacionales tras triunfos de Nacional y América

Atlético Nacional lidera con comodidad dicha tabla, en busca de un cupo a la Copa Libertadores 2027.

Marlos Moreno celebra su anotación con Nacional ante el Cali / Colprensa.

Marlos Moreno celebra su anotación con Nacional ante el Cali / Colprensa.

Marlos Moreno celebra su anotación con Nacional ante el Cali / Colprensa.
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Atlético Nacional continúa tomando diferencia en busca de un cupo a la Copa Libertadores del 2027, siendo amplio dominador en la tabla de la Reclasificación, con una ventaja cómoda sobre su principal perseguidor.

En el acumulado del 2026, el equipo antioqueño registra 64 puntos, luego de superar 2-1 al Deportivo Cali en la séptima fecha del campeonato. América, quien superó 4-2 al Junior, es parcialmente su principal perseguidor, con 50 unidades.

Junior, que atraviesa un muy mal momento en este certamen y apenas ha sumado un punto de 12 posibles, ya tiene garantizada su presencia en la fase de grupos de la Libertadores del 2027, tras haberse coronado campeón en el primer semestre.

Más información

¿Cómo se definen los cupos a la Copa Libertadores?

Los campeones de Liga Colombiana (primer y segundo semestre) avanzan directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Entretanto, los dos primeros posicionados en la tabla de Reclasificación van a la segunda fase previa.

¿Cómo se definen los cupos a la Copa Sudamericana?

Por otro lado, el campeón de la Copa Colombia y los siguientes tres equipos mejor posicionados en Reclasificación, que no tengan cupo a la Libertadores, entran de lleno a la Copa Sudamericana (todos en la misma fase).

Tabla de reclasificación en Colombia

Pos.EquipoPuntosTorneo
1.Atlético Nacional64Copa Libertadores
2.América de Cali50Copa Libertadores
3.Deportes Tolima47Copa Sudamericana
4.Junior45Copa Libertadores*
5.Independiente Santa Fe40Copa Sudamericana
6.Once Caldas40Copa Sudamericana
7.Independiente Medellín35//
8.Deportivo Cali34//
9.Águilas Doradas34//
10.Deportivo Pasto34//
11.Millonarios33//

*** Junior de Barranquilla no es tenido en cuenta, debido a que al ser campeón ya tiene cupo asegurado en la Copa Libertadores.

Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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