Tabla de Reclasificación: Lucha por los cupos internacionales tras triunfos de Nacional y América

Marlos Moreno celebra su anotación con Nacional ante el Cali / Colprensa.

Atlético Nacional continúa tomando diferencia en busca de un cupo a la Copa Libertadores del 2027, siendo amplio dominador en la tabla de la Reclasificación, con una ventaja cómoda sobre su principal perseguidor.

En el acumulado del 2026, el equipo antioqueño registra 64 puntos, luego de superar 2-1 al Deportivo Cali en la séptima fecha del campeonato. América, quien superó 4-2 al Junior, es parcialmente su principal perseguidor, con 50 unidades.

Junior, que atraviesa un muy mal momento en este certamen y apenas ha sumado un punto de 12 posibles, ya tiene garantizada su presencia en la fase de grupos de la Libertadores del 2027, tras haberse coronado campeón en el primer semestre.

¿Cómo se definen los cupos a la Copa Libertadores?

Los campeones de Liga Colombiana (primer y segundo semestre) avanzan directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Entretanto, los dos primeros posicionados en la tabla de Reclasificación van a la segunda fase previa.

¿Cómo se definen los cupos a la Copa Sudamericana?

Por otro lado, el campeón de la Copa Colombia y los siguientes tres equipos mejor posicionados en Reclasificación, que no tengan cupo a la Libertadores, entran de lleno a la Copa Sudamericana (todos en la misma fase).

Tabla de reclasificación en Colombia

Pos. Equipo Puntos Torneo 1. Atlético Nacional 64 Copa Libertadores 2. América de Cali 50 Copa Libertadores 3. Deportes Tolima 47 Copa Sudamericana 4. Junior 45 Copa Libertadores* 5. Independiente Santa Fe 40 Copa Sudamericana 6. Once Caldas 40 Copa Sudamericana 7. Independiente Medellín 35 // 8. Deportivo Cali 34 // 9. Águilas Doradas 34 // 10. Deportivo Pasto 34 // 11. Millonarios 33 //

*** Junior de Barranquilla no es tenido en cuenta, debido a que al ser campeón ya tiene cupo asegurado en la Copa Libertadores.