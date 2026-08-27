Tabla de Reclasificación: Lucha por los cupos internacionales tras triunfos de Nacional y América
Atlético Nacional lidera con comodidad dicha tabla, en busca de un cupo a la Copa Libertadores 2027.
Atlético Nacional continúa tomando diferencia en busca de un cupo a la Copa Libertadores del 2027, siendo amplio dominador en la tabla de la Reclasificación, con una ventaja cómoda sobre su principal perseguidor.
En el acumulado del 2026, el equipo antioqueño registra 64 puntos, luego de superar 2-1 al Deportivo Cali en la séptima fecha del campeonato. América, quien superó 4-2 al Junior, es parcialmente su principal perseguidor, con 50 unidades.
Junior, que atraviesa un muy mal momento en este certamen y apenas ha sumado un punto de 12 posibles, ya tiene garantizada su presencia en la fase de grupos de la Libertadores del 2027, tras haberse coronado campeón en el primer semestre.
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¿Cómo se definen los cupos a la Copa Libertadores?
Los campeones de Liga Colombiana (primer y segundo semestre) avanzan directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Entretanto, los dos primeros posicionados en la tabla de Reclasificación van a la segunda fase previa.
¿Cómo se definen los cupos a la Copa Sudamericana?
Por otro lado, el campeón de la Copa Colombia y los siguientes tres equipos mejor posicionados en Reclasificación, que no tengan cupo a la Libertadores, entran de lleno a la Copa Sudamericana (todos en la misma fase).
Tabla de reclasificación en Colombia
|Pos.
|Equipo
|Puntos
|Torneo
|1.
|Atlético Nacional
|64
|Copa Libertadores
|2.
|América de Cali
|50
|Copa Libertadores
|3.
|Deportes Tolima
|47
|Copa Sudamericana
|4.
|Junior
|45
|Copa Libertadores*
|5.
|Independiente Santa Fe
|40
|Copa Sudamericana
|6.
|Once Caldas
|40
|Copa Sudamericana
|7.
|Independiente Medellín
|35
|//
|8.
|Deportivo Cali
|34
|//
|9.
|Águilas Doradas
|34
|//
|10.
|Deportivo Pasto
|34
|//
|11.
|Millonarios
|33
|//
*** Junior de Barranquilla no es tenido en cuenta, debido a que al ser campeón ya tiene cupo asegurado en la Copa Libertadores.
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...