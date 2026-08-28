Millonarios le ganó el clásico a Nacional: tabla de posiciones de cuadrangulares en Liga Femenina / @MillosFcFem

La segunda jornada de los cuadrangulares de la Liga Femenina 2026 comenzó este jueves 27 de agosto con los encuentros correspondientes al Grupo A.

Los equipos bogotanos dieron el golpe sobre la mesa y se perfilan como los clasificados de esta zona, mientras que Atlético Nacional está siendo la gran decepción al no sumar un solo punto...

Resumen de la primera fecha del Grupo A

La segunda jornada del Grupo A comenzó con la autoritaria victoria por 3-0 del Internacional de Bogotá sobre el Internacional de Palmira en el Estadio Metropolitano de Techo.

El cuadro capitalino se puso en ventaja sobre los 13 minutos con anotación de Heidy Mosquera y ese tanto bastó para irse al descanso con ventaja.

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La parte complementaria inició con otro golpe para las vallecaucanas, pues Daniela Guzmán vio la cartulina roja y dejó a su equipo con diez. La inferioridad numérica hizo lo suyo: al 73′ Wendis Cabrera amplió diferencias y al 81′ Paula Valbuena sentenció el gol definitivo.

A segunda hora, Millonarios y Atlético Nacional protagonizaron el clásico de la fecha en el Atanasio Girardot, duelo que terminó decidiéndose sobre el final.

Así como ocurrió en la primera jornada frente al Inter Bogotá, las azules rescataron el partido, esta vez con victoria, al minuto 88′, cuando Liana Salazar venció la resistencia local. Triunfo que esperanza a Millonarios con la clasificación.

Tabla de posiciones del Grupo A de la Liga Femenina