🔴 Nacional vs Cali EN VIVO: Transmisión y minuto a minuto del clásico de verdes por la fecha 7

Por primera vez en el semestre, el Estadio Atanasio Girardot recibirá como local al Atlético Nacional. Si bien el pasado 19 de agosto se jugó un partido benéfico entre el equipo de Medellín y el Once Caldas, este será el primer juego oficial. Por Copa, Nacional recibió a Tigres, pero su partido de local fue en el Estadio Cincuentenario.

El duelo será vital por la lucha de los ocho mejores. Actualmente, el conjunto local es undécimo con 6 puntos en tres partidos, únicamente perdiendo frente al líder del torneo, el América.

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Por parte del Deportivo Cali, registra dos victorias, un empate y una derrota que lo deja en la octava posición con 7 puntos, apenas uno más que su rival. En su último partido dejó escapar puntos contra el Inter de Bogotá, al dejar perder una ventaja de dos goles que había obtenido en el primer tiempo.

En la tabla de Reclasificación, Nacional es primero con 61 puntos, asegurando, de momento, la clasificación directa a la Copa Libertadores, mientras que el Azucarero es octavo con 34 puntos y está a tan solo una unidad de estar en puestos de clasificación.

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