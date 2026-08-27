Alfredo Arias sobre su continuidad en Junior: “Hablaría muy mal de mí si yo me fuera”

Junior, vigente bicampeón del fútbol colombiano, atraviesa un difícil momento en el presente campeonato. Jugados cuatro partidos del certamen, los barranquilleros suman apenas un punto, producto de un empate y de tres derrotas.

Al final del encuentro ante América en Palmira, donde los vallecaucanos se impusieron 4-2, al técnico uruguayo Alfredo Arias se le cuestionó por su continuidad y si no prefería marcharse por la “puerta grande”, a lo que el estratega respondió de manera contundente.

“No está en mí decidir mi continuidad. La puerta grande ya está y la puerta chica también está siempre para nosotros los técnicos. Hablaría mal de mí si yo me fuera, pero muy mal de mí, porque este equipo y estos jugadores estamos juntos hace dos semestres, y este equipo y estos jugadores, en cada uno de los partidos de estos dos semestres, se han jugado la vida ahí adentro”, respondió al respecto.

Y añadió: “Yo siempre he dicho que nosotros los jugadores de fútbol estamos expuestos a la derrota y a la victoria, y el éxito nunca viene de no haber tenido un fracaso, normalmente el éxito viene de cuando fracasas, te levantas y vas por más. No solamente en el fútbol, es en todos los aspectos de la vida”.

Sobre su relación con la hinchada, comentó: “Yo no tengo problemas con la hinchada, tuve una cosa puntual el otro día con un hincha, que desde que ingresamos antes del partido, prácticamente hasta que terminó se paró atrás mío, pero yo no tengo problema. La gente de Barranquilla, salgo todos los días a hacer las compras, todo el mundo en Barranquilla me conoce y sabe que voy caminando a todos lados y me muestra su cariño y respeto, eso es lo primero”.

Del compromiso en Palmira, comentó: “Un partido que nos duele mucho, que nos entristece, lo competimos bien hasta el segundo gol de ellos. Ahí asumir, tomamos el segundo y tercer gol de la misma manera. Eso nos quitó las posibilidades que veníamos manejando en la cancha y era un partido parejo. Ahí el rival creció, sacó la diferencia en el marcador y fue muy difícil”.

“Aparte nosotros tuvimos tres cambios obligados, tres jugadores que se nos lesionan o se nos agotan y piden cambio, y eso también nos llevó a no poder replantear bien el partido. Destacó que mis jugadores hasta la última pelota lucharon. Es una situación que es rara para mí, nunca desde que soy DT me había tocado iniciar un campeonato con estos resultados tan adversos, como digo siempre, nunca se termina de aprender”, concluyó al respecto.