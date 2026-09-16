Juan Guillermo Cuadrado deberá cumplir sanción con Millonarios: esta es la razón

Juan Guillermo Cuadrado fue presentado este miércoles 16 de septiembre como nuevo jugador de Millonarios. El antioqueño dio sus primeras declaraciones vistiendo los colores del cuadro Embajador, justo después de cumplir con su primer entrenamiento en la sede del cuadro azul.

El jugador de 38 años se mostró ilusionado por llegar a Millonarios, confesando que los directivos lo convencieron de firmar por el equipo, pues tenía una opción en Europa que debía esperar y desde Independiente Medellín no llegó una oferta formal. Asimismo, aseguró que llega bien físicamente, pero sorprendió al informar que cuenta con una sanción de dos fechas.

¿Por qué Cuadrado llega a Millonarios con una sanción de dos fechas?

“Tenemos una triste noticia, ni yo sabía que fui expulsado en la Copa Italia, fue roja directa y voy a tener que esperar dos fechas, eso ayuda para ponerme bien y en esas semanas esperamos ponernos a punto para llegar de la mejor forma y aportar al equipo”, fueron las palabras de Juan Guillermo.

A Cuadrado le mostraron la tarjeta roja jugando para el Pisa en un partido de Copa de Italia frente al Torino, por los dieciseisavos de final de la competición en un juego que terminó con derrota por 1-0 (25 de septiembre de 2025), a causa de una agresión al árbitro, condicionante que trasciende en otros países. No obstante, el propio jugador aseguró no tener conocimiento a cabalidad de por qué debe pagar su sanción en Colombia.

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Caracol Radio pudo conocer que en el transfer internacional de Cuadrado llegó la notificación de una sanción de dos fechas, a causa de dicha roja en Copa de Italia; por lo tanto, Dimayor informó que tiene esas dos fechas de suspensión. No obstante, Millonarios buscará que, al haber sido expulsado en Copa, cumpla con tal sanción en la Copa Colombia (uno ante Barranquilla) y no en la Liga.

¿Cuándo podría debutar Cuadrado con Millonarios?

De momento, está casi descartada la presencia de Cuadrado el fin de semana contra Boyacá Chicó el próximo sábado 19 de septiembre, debido al acondicionamiento físico. Sin embargo, los abogados del club buscarán lograr la cometida de que pague en Copa y así poder lograr su debut en la liga frente a nada más y nada menos que Atlético Nacional, partido pactado para el jueves 24 de septiembre a las 7:30 p.m. en el Atanasio Girardot de Medellín.