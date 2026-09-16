Juan Guillermo Cuadrado se confesó ¿Por qué eligió a Millonarios y no al Medellín?

Juan Guillermo Cuadrado se convirtió en el octavo refuerzo de Millonarios para el segundo semestre del 2026, sumándose a Javier Burrai, James Aguirre, Stiven Barreiro, Jhomier Guerrero, Francisco Chaverra, Daniel Ruiz, y Andrey Estupiñán. El antioqueño llegó como agente libre, luego de su paso el último año por el Pisa de Italia y tras una trayectoria de 17 años en Europa.

Las expectativas que genera un hombre de la experiencia del oriundo de Necoclí son altas por tratarse de un futbolista con una carrera internacional intachable y en uno de los referentes del país por su aporte a la Selección Colombia en los últimos años. Cuadrado tuvo su primer entrenamiento este miércoles 16 de septiembre y posteriormente atendió a los medios de comunicación para ser presentado oficialmente.

Las palabras de Cuadrado en su presentación

Su ilusión por llegar a Millonarios: “Feliz de poder llegar a una institución tan grande y con tanta historia en Colombia. Desde el momento que me llamó el doctor Serpa, me abrió las puertas de la casa como si fuera una familia y yo creo que es muy importante cuando te hablan y demuestra que te quieren, entonces hablando con la familia decidimos dar el paso a volver a Colombia, el país que me vio nacer como futbolista. Estoy muy feliz de poder llegar a la capital y vestirme de azul”.

¿Por qué Millonarios y no Medellín?: “Obviamente, por respeto a la institución de la que salí, que fue Medellín, siempre había dicho que iban a tener esa opción. Cuando tenia ofertas en Europa y la verdad me habían dicho que tenia que esperar hasta que se acabara el mercado que era el 12 de septiembre y yo dije que no iba a esperar más. Hablé con Medellín y me dijeron que habían hecho un esfuerzo grande por Juanfer y que les iba a quedar muy difícil, pero nunca hubo una propuesta y después hablando con otros clubes, cuando se da la oportunidad y te abren las puertas, eso ya es diferente, porque uno puede decir que quiere a alguien, pero si no se hace el intento… eso pasó con Millonarios, me hablaron de la importancia de este club, con una gran historia y tiene mucho poder de convencimiento (Gustavo Serpa) y me habló de una manera muy bonita y pasaron tres días para tomar la decisión".

Palabras con Willington Ortiz: “Hablé con una gran leyenda como Willington (Ortiz) y verlo ahí y escuchar sus palabras, uno obviamente aprende y no sabía que él tenía el 7, llevar ese número significa bastante por la historia de Millonarios y esperemos estar a la altura y aportar lo mejor de mí en lo que pueda. Siempre doy más del 100% y eso es lo que le voy a aportar al equipo”.

Sanción que le impide debutar: “Me siento muy bien. Venía entrenando y cuando se acercaba el mercado, tuve que viajar a Europa a esperar lo que pudiera suceder, no estuve en campo pero sí manteniéndome en forma… Tenemos una triste noticia, ni yo sabía que fui expulsado en la Copa Italia, fue roja directa y voy a tener que esperar dos fechas, eso ayuda para ponerme bien y en esas semanas esperamos ponernos a punto para llegar de la mejor forma y aportar al equipo".

Las críticas: “En Colombia se ha visto que han venido jugadores de edad y yo vengo por el anhelo y la pasión de jugar. Cuando vez jugadores mayores que han venido acá y han marcado diferencia, lo que nos mueve es eso, la pasión y el poder, sentirte parte de una familia. Trato de no hacer caso a las críticas. Quien vive del aplauso va a morir de la crítica”.

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