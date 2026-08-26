🔴 EN VIVO: América vs Junior, siga la transmisión y minuto a minuto de este partidazo

El América de Cali se enfrenta al Junior de Barranquilla en el Estadio Francisco Rivera Escobar de la ciudad de Palmira, esto debido a que el Pascual Guerrero no está disponible para recibir público, luego de las afectaciones que sufrió a causa del terremoto el pasado 10 de agosto.

Palmira no era la primera opción en la cual el América oficiaría de local, lo era El Campín de Bogotá. Sin embargo, ante los desmanes ocurridos entre hinchas el pasado 22 de agosto en el duelo frente a Santa Fe, la Comisión del Fútbol decidió que el conjunto vallecaucano no podría ejercer su localía en Bogotá.

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Tras un mal comienzo, el Junior de Barranquilla es decimoctavo con apenas un punto en tres partidos, luego de perder contra Tolima y Millonarios, y lograr un empate en su más reciente juego contra el Once Caldas. Además, el Tiburón solo compite en Liga, tras haber sido eliminado por Barranquilla FC en la Copa Colombia.

Por parte del América, está en un presente totalmente distinto. El equipo ahora mismo es primero con 13 unidades luego de 5 partidos, acumulando 4 triunfos y un empate, este en su último partido, igaualando 0-0 contra Independiente Santa Fe en Bogotá.

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