Juan Guillermo Cuadrado le abre las puertas de Millonarios a Falcao: sorpresivo mensaje que le mandó

Juan Guillermo Cuadrado fue presentado este miércoles 16 de septiembre como flamante refuerzo de Millonarios, equipo que este segundo semestre afrontará los dos torneos locales: Liga y Copa Colombia.

Durante una conferencia de prensa llevada a cabo en la sede del cuadro albiazul, Cuadrado reveló haber hablado con Radamel Falcao García sobre su llegada a la capital del país, historia que el mismo delantero vivió un año atrás.

Juan Guillermo Cuadrado le abre las puertas de Millonarios a Falcao

En medio de la charla entre los dos exintegrantes de la Selección Colombia, Falcao broméo preguntándole a Cuadrado la razón por la que no fichó meses antes para volver a jugar juntos, tal y como lo hicieron tantes veces en la Tricolor. Frente a esto, el nacido en Necoclí le respondió al Tigre que todavía hay tiempo de juntarse una vez más sobre el campo.

“Me felicitó. Hable con él y me dijo: ‘Juancito, cómo vas a ir en este momento que ya no estoy’. Le dije: ‘Panita, todavía tiene la oportunidad. Prepárese, póngase bien. Si lo quieren, acá lo esperamos para que juguemos juntos’. Vamos a ver, yo simplemente se la tiré”, sentenció el exjugador de gigantes italianos como Juventus e Inter de Milán.

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Cuadrado también habló sobre la complicada situación que vivió Radamel con las críticas y los insultos. Si bien en su opinión se trata de algo ”normal" por ser una profesión “expuesta a la crítica”, también apuntó que es “triste” que algo así le pase a una leyenda del país.

“Era un poco triste, porque, para mí, Falcao es uno de los referentes más grandes que ha tenido Colombia, junto a James y otros más que estamos ahí. Ver eso (maltrato)”, comentó.

Y complementó al respecto: “Sabiendo que Falca venía acá por el sueño que tenía de llegar a Millonarios, su equipo, pero ver uno comentarios tan hirientes, pues era difícil. Siempre he dicho que las críticas deben ser constructivas y no destructivas, pero es parte ya de nosotros. Uno vive el fútbol con mucha pasión, entonces cuando las cosas no se dan como se quiere, la gente descarga su frustración en personas que han sido referentes”.

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