Regresa una nueva versión del Ancestral Brunch Fest 4.0 a Bogotá: Música, gastronomía y arte

El próximo 26 de septiembre, Rancho MX abrirá sus puertas para una nueva edición del festival que combinará música en vivo, gastronomía, arte, experiencias inmersivas y cuatro escenarios temáticos en una jornada que se extenderá hasta las 3:00 de la mañana.

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Después de consolidarse como uno de los encuentros más innovadores para quienes buscan vivir la música desde una perspectiva diferente, Ancestral Brunch Fest regresa con su cuarta edición el próximo 26 de septiembre de 2026 en Rancho MX, consolidándose como uno de los eventos más grandes de la Sabana de Bogotá y apostándole en esta edición a artistas de talla mundial y a una propuesta de producción y entretenimiento de gran formato, en una experiencia que va mucho más allá de un concierto.

Así es el festival:

Con una expectativa de recibir cerca de 8.000 asistentes, el festival reunirá durante más de 16 horas continuas una propuesta donde la música, la gastronomía, el arte, la cultura y el entretenimiento convivirán en un mismo espacio, permitiendo que cada persona construya su propio recorrido a través de cuatro dimensiones completamente diferentes.

La experiencia comenzará desde las 11:00 de la mañana con un exclusivo Brunch All You Can Eat, incluido para quienes ingresen antes de las 4:00 p.m., invitando al público a llegar desde temprano para disfrutar cada momento de una programación que evolucionará durante el día y se extenderá hasta las 3:00 de la madrugada.

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Artistas y escenario:

Cada escenario ofrecerá una identidad propia. La Dimensión Rancho MX será el punto de encuentro para quienes disfrutan de los sonidos tropicales y la música latina, con las presentaciones confirmadas de Los Inquietos del Vallenato y La 33, dos agrupaciones que convertirán este espacio en una gran celebración.

Los amantes de la música electrónica encontrarán su lugar en la Dimensión Octava, donde la producción audiovisual, la iluminación y las experiencias sensoriales serán protagonistas, mientras se prepara el anuncio del artista principal que encabezará este escenario.

Por su parte, la Dimensión Clandestino reunirá la fuerza de los ritmos urbanos con la participación confirmada de J Álvarez, quien llegará con un espectáculo pensado para quienes buscan una noche cargada de energía y grandes éxitos.

La tradición también tendrá un espacio especial en la Dimensión Popular, inspirada en la esencia de Rancho MX y dedicada a la música popular, un escenario cuyo artista principal será Pipe Bueno.

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Más allá de su cartel artístico, Ancestral Brunch Fest 4.0 ha sido concebido como una experiencia integral. Durante toda la jornada, los asistentes podrán recorrer instalaciones artísticas, zonas interactivas, activaciones de reconocidas marcas, experiencias premium de licores, espacios diseñados para crear contenido, una amplia oferta gastronómica con food trucks y una puesta en escena que transformará cada rincón del festival mediante estructuras monumentales, visuales, iluminación e intervenciones inmersivas.

Cada dimensión ha sido diseñada para sorprender, invitando al público a descubrir nuevas atmósferas a medida que avanza el día, pasando de un brunch al aire libre a una celebración nocturna donde la música y la producción cobrarán un nuevo protagonismo.

Boletería:

La boletería para Ancestral Brunch Fest 4.0 ya se encuentra disponible. La segunda etapa de venta estará vigente hasta el 30 de agosto, ofreciendo entradas General desde $130.000 y VIP desde $200.000, antes del cambio a la siguiente fase de precios.

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