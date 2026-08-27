Rock al parque celebra sus 30 años con más de 60 agrupaciones en Bogotá

Rock al parque llega en su edición número 30 con una amplia programación que reunirá a más de 60 agrupaciones durante tres días en el parque Simón Bolívar en Bogotá, este festival se realizará los próximos 10 11 y 12 de octubre y también contará con artistas de diferentes partes del mundo.

Todo el cartel incluye diferentes sonidos como el rock, metal, Punk, ska, indie, hardcore, reggae y funk.

Entre los artistas internacionales que integran la lista son, Mon Laferte, Apocalyptica, Editors, Ministry, Rata Blanca, Los Bunkers, Gondwana y Tokyo Ska Paradise Orchestra, entre otros.

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La música colombiana tendrá un espacio importante, ya que tendrá una sección de representación nacional con la presentación de I.R.A., Nadie y Esteman que hacen parte de la representación nacional. I.R.A. y regresará al festival después de cinco participaciones, mientras que Nadie llegará a su cuarta presentación con sus mejores presentaciones musicales.

El evento bogotano será representado por 26 agrupaciones que fueron seleccionadas mediante diferentes convocatorias entre ellas se encuentran nombres como Perpetual Warfare, Skampida, Lika Nova y V for Volume.

Además de 21 de las 64 agrupaciones confirmadas cuentan con participación de mujeres lo que representa el 32,8% del cartel subiendo de manera exponencial la presencia de las mujeres en espacios como lo son rock al parque