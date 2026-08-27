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27 ago 2026 Actualizado 16:04

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Katy Perry hace historia en México con un concierto gratuito para 310.000 fans

La artista ofreció un concierto de manera gratuita en San Luis Potosí donde interpretó sus grandes éxitos y rindió homenaje a Dolly parton

Katy Perry performing during the Blenheim Palace Festival at Blenheim Palace, W Wednesday July 1, 2026. (Photo by Chris Radburn/PA Images via Getty Images)

Katy Perry performing during the Blenheim Palace Festival at Blenheim Palace, W Wednesday July 1, 2026. (Photo by Chris Radburn/PA Images via Getty Images) / Chris Radburn - PA Images

Katy Perry performing during the Blenheim Palace Festival at Blenheim Palace, W Wednesday July 1, 2026. (Photo by Chris Radburn/PA Images via Getty Images)
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Katy Perry regresó a México y protagonizó uno de sus conciertos más emblemáticos y exitosos. La artista reunió a 310.000 personas durante su presentación gratuita en la feria nacional Potosina, en San Luis, Potosí.

Durante más de dos horas la artista hizo cantar a todo el público con éxitos como “California Gurls”, que habla de la belleza de las chicas de California “Roar” que apoya la autenticidad y el amor propio y “Firework” enfatizado en el empoderamiento.

Uno de los momentos más emotivos del concierto fue el homenaje a Dolly Parton, quien falleció recientemente a sus 80 años. Perry recordó a la cantante country como una de sus grandes influencias, la recordó como una gran artista y le dedicó “Thinking of You” una canción muy emotiva.

La artista también dedicó “All The Love” a su hija Daisy Dove, quien recientemente cumplió seis años, y compartió varios momentos divertidos con el público mexicano.

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El concierto confirmó una vez más el poder y la influencia de la música de Katy Perry para reunir a miles de personas y convertir una noche de espectáculo en una gran celebración, para compartir y vivir un momento conmemorativo.

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