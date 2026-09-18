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Carnaval de Barranquilla se toma Madrid y pondrá el color a los conciertos de Shakira en España

La directora del Carnaval de Barranquilla, Diana Acosta, conversó en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito de la presencia del evento en Madrid, España, en medio de la gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ de Shakira que desarrollará en el país ibérico.

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Con 150.000 metros cuadrados, el Macondo Park abre sus puestas para que todos los españoles y turistas de todo el mundo conozcan de cerca la alegría y el color del Festival de Barranquilla.

“Son 150 hacedores del carnaval, 130 danzantes, 20 músicos de trayectoria maravillosa y que están nominados al Grammy”, mencionó.

Acosta aseguró que estar en el Macondo Park será un acercamiento a la Batalla de Flores y los otros eventos míticos del carnaval.

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Presentación al cierre de cada concierto de Shakira

Contó que en el Macondo Park se harán desfiles tradicionales del Carnaval de Barranquilla, con cumbia, garabato, marimonda, mapalé. “Podrán bailar como si estuvieran en una calle barranquillera”.

“Vamos a poder saborear el Caribe colombiano y su magia en el Macondo Park”, agregó.

Es de esta manera que el carnaval adornará de color, ritmo y todos los distintivos colombianos las presentaciones de Shakira en España.

Escuche la entrevista completa aquí: