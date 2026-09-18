JEP cita a versión a Sandra Ramírez, exintegrante de las Farc, por el Caso 07
El caso investiga el reclutamiento y la utilización de niñas y niños durante el conflicto armado.
La Jurisdicción Especial para La Paz (@JEP_Colombia) cita a versión a Sandra Ramírez, exintegrante de las Farc, en el Caso 07 que investiga el reclutamiento y la utilización de niñas y niños durante el conflicto armado.
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Cristina Navarro
Cubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto...