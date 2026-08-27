“12.300 estudiantes afro e indígenas necesitan su ayuda”: Universidad del Chocó a ministra Morales

Luego de la emergencia nacional registrada por el terremoto de 7.4 que azotó a Colombia, la rectora de la Universidad Tecnológica del Chocó, Lida Martínez, el representante estudiantil, Wilmer Serna y el médico y activista Camilo Prieto, le envían un contundente mensaje a la Ministra de Educación Viviane Morales. Pese a que ya han pasado dos semanas desde el terremoto los estudiantes siguen en el limbo.

“Hoy los estudiantes de la UTCH estamos en unas condiciones críticas. No podemos tener clases presenciales, sin embargo es necesario adelantar el proceso mediante las TIC. Necesitamos tablets, computadores y lo más importante, acceso a internet para toda la comunidad universitaria.”

- Wilmer Serna.

Además, la Universidad Tecnológica del Chocó en Quibdó tuvo que declarar en días anteriores la situación institucional de calamidad nacional y urgencia tras las graves afectaciones que sufrió después del terremoto y hoy no cuenta con las capacidades para poder reanudar sus operaciones. Así las cosas, la Universidad que ya enfrentaba una “crisis administrativa y financiera sin precedentes” desde el 2023, se encuentra en una situación crítica y pide ayuda con urgencia.

“Ministra de Educación Nacional, la Universidad necesita retomar las clases y los 12.300 estudiantes afro e indígenas necesitan su ayuda.” -Lida Martínez.

Situación en el Chocó

Desde el Chocó, el equipo del doctor Camilo Prieto y el Movimiento Ambientalista Colombiano avanza con la campaña de ayuda #Chocó Te Necesita. Consiguieron entregar más de 60 toneladas de ayudas humanitarias en Quibdó que fueron destinadas a los municipios apartados de difícil acceso en el Departamento. Lo anterior, se logró después de hacer un diagnóstico previo sobre las zonas más necesitadas que también permitió identificar qué equipos médicos básicos faltaban en los centros de salud más apartados.

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La donación hizo posible que se entregaran 4 desfibriladores, monitores y electrocardiógrafos en Condoto, Chocó y otros municipios de difícil acceso. Así las cosas, Prieto advierte que la situación es impactante pues:

“los equipos médicos que estamos trayendo a Condoto, no es que se hayan perdido por el terremoto. Son equipos básicos que siempre han debido estar acá y esta ausencia refleja un olvido estatal por décadas, que debe empezar a ser resuelto.”

Shakira se compromete con el Chocó

Después del terremoto, la cantante colombiana visitó personalmente el departamento, mostró su solidaridad con todas las familias que perdieron familiares y sus medios vitales en medio de la tragedia y reiteró la importancia de poder lograr que los niños y estudiantes del chocó puedan volver a clase pues “cada día que los niños no van a la escuela es un día en que pausamos su futuro, eso no lo podemos permitir.”

Con ayuda del movimiento Global Citizen y la promotora de conciertos Live Nation, Shakira donará un millón de dólares destinados a la reconstrucción de las instituciones educativas destruidas después del terremoto y 10 escuelas adicionales. La Universidad Tecnológica del Chocó está incluida dentro de ese plan de reconstrucción.

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La cantante lleva trabajando más de 20 años en el departamento a través de su fundación Pies Descalzos, que ha permitido graduar a unos 400 estudiantes, de los cuales el 70% ha continuado sus estudios universitarios.

Durante su visita aseguró su deseo de estar ahí presencialmente con el fin de poder llamar la atención de la comunidad internacional, del gobierno y del sector privado en el país, pues reiteró que la tragedia que se vive hoy en el Chocó se recuesta sobre una deuda histórica de desigualdad y pobreza preexistente en el departamento.

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Con todo, la ministra Viviane Morales, desde el Ministerio de Educación ha planteado un plan de regreso progresivo a clase a través de diferentes estrategias: albergues educativos, recuperación de infraestructura y también una apuesta por la educación virtual con más de 3.726 centros educativos afectados en el país.

Sin embargo, el mensaje desde la Universidad Tecnológica del Chocó es claro. A dos semanas del territorio, la educación de los estudiantes continúa interrumpida y en vista de la situación actual, hoy no es posible pensar en educación virtual en el Chocó.

Finalmente, Camilo Prieto confirma que la ayuda en el departamento continúa y que

“Las noticias ya no están en primera plana, pero las familias siguen sin insumos médicos, sin agua potable, sin un techo seguro. El terremoto del 10 de agosto no se resuelve en una semana, y nosotros tampoco vamos a parar. ”