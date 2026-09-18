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18 sep 2026 Actualizado 14:23

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Justicia

JEP rechaza propuesta que les quitaría $100.000 millones de su presupuesto: “estrategia de asfixia”

Este recorte dejaría a la JEP sin sede y sin recursos para ir a los territorios.

JEP rechaza propuesta que les quitaría $100.000 millones de su presupuesto: “estrategia de asfixia”

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El presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, respondió a la propuesta que apoya el Gobierno de Abelardo de la Espriella de recortarle a esa justicia transicional 100.000 millones de pesos de presupuesto, algo que calificó como una “estrategia” para que dejen de operar.

Puede ver: Debate de congresistas por reducción de presupuesto para la JEP: “Ha sido paquidérmica”

La propuesta, apoyada por el presidente Abelardo de la Espriella, afectaría de forma directa el cumplimiento de nuestras funciones. La JEP hace llamado urgente a la comunidad internacional para frenar esta iniciativa de desmantelamiento financiero y que se garanticen los recursos indispensables para nuestra operación”.

Mencionó también que desde la JEP reconocen la crisis fiscal en la Rama Judicial, pero cuestionó que la solución sea a través de una justicia transicional que “pone en riesgo las garantías de las víctimas”.

Reiteró que la estrategia que apoya el Gobierno constituye una “asfixia económica y sometimiento de la JEP a la Justicia Penal Militar”, además de ser el más grande ataque que sufrieron a su autonomía.

Lea aquí: Víctimas de reclutamiento y abuso sexual respaldan posible llamado de la JEP a exFarc Sandra Ramírez

Asimismo, adelantó que la JEP pondrá en conocimiento de la situación al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a la Oficina del alto comisionado para los Derechos Humanos, a los países garantes del acuerdo de paz, a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y a la Comisión IDH.

¿Qué significaría que se apruebe la propuesta para la JEP?

La mesa de 6AM W analizó la propuesta y concluyó que sería la parálisis total de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Escuche el análisis completo aquí:

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Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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