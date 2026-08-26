Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

26 ago 2026 Actualizado 23:12

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Actualidad

Festival Cordillera 2026: horarios oficiales de los artistas para el 12 y 13 de septiembre

Este festival reúne a grandes exponentes de la música latina durante dos días: Sábado 12 y domingo 13 de septiembre.

Festival Cordillera 2026: horarios oficiales de los artistas para el 12 y 13 de septiembre

Festival Cordillera 2026: horarios oficiales de los artistas para el 12 y 13 de septiembre

Festival Cordillera 2026: horarios oficiales de los artistas para el 12 y 13 de septiembre
Añadir Caracol Radio en Google

El Festival Cordillera regresa con una nueva edición que se realizará el próximo 12 y 13 de septiembre en el Parque Simón Bolívar en Bogotá.

Lea también: Confirmado Festival Cordillera 2026 artistas por días: Cartel del 12 y 13 de septiembre en Colombia

El evento reúne a grandes exponentes de la música latina como el rock, reggae, pop, entre otros, que destacan en toda la región.

El objetivo de esta edición es seguir acercando lo mejor de la música latinoamericana al público bogotano. Una de las grandes novedades que tendrá es la participación de Andrés Cepeda durante los dos días del festival. Además, el evento marcará el esperado reencuentro de Poligamia, un momento que promete despertar la nostalgia de toda una generación.

Artistas que harán parte del festival:

Entre los artistas destacados del evento podemos encontrar a: Andrés Calamaro, Ricky Martin, Caifanes, Beéle, Sean Paul, Grupo Niche, Kany García, Miguel Mateos, Mago de Oz, entre otros.

La cuota colombiana estará representada por: Bonka, Diamante Eléctrico, Poligamia, Doctor Krápula, Los de Adentro, Kei Linch y más.

Este año, el festival contará con cuatro escenarios: Cordillera, Aconcagua, Cotopaxi y Cocoy

Le puede interesar: El último álbum de Amy Winehouse, “Back to Black”, será reeditado por su vigésimo aniversario

Así quedó la programación por días:

Sábado 12 de septiembre:

Escenario cordillera:

  • 14:15 – 15:00: Kei Linch
  • 15:45 – 16:45: Dread Mar I
  • 17:45 – 18:45: Fobia
  • 20:00 –  21:15: Andrés Calamaro
  • 22:30 – 23:45: Beéle

Escenario Aconcagua:

  • 15:00 – 15:45: Nelda Piña
  • 16:45 – 17:45: Ed Maverick
  • 18:45 – 20:00: Cultura Profética
  • 21:15 – 22:30: Grupo Niche
  • 23:45 – 1:00am: Sean Paul

Escenario Cotopaxi:

  • 14:15 – 15:00: Latín Brothers
  • 15:45 – 16:45: Emmanuel H
  • 17:45 – 18:45: Ke Personajes
  • 20:00 – 21:00: Meme del Real
  • 22:45 – 23:45: Miguel Mateos

Escenario Cocuy:

  • 15:00 – 15:45: Paula Pera
  • 16:45 – 17:45: Kapanga
  • 21:30 – 22:30: Virus
  • 00:00 – 1:00 am: Lido Pimienta

Domingo 13 de septiembre:

Escenario Cordillera:

  • 14:30 – 15:15: Briela Ojeda
  • 16:00 – 17:00: Draco
  • 18: 00 – 19:15: Andrés Cepeda
  • 20:15 – 21:30: Caifanes
  • 22:30 – 23:45: Ricky Martin

Escenario Aconcagua:

  • 15:15 – 16:00: Estrambóticos
  • 17:00 – 18:00: Tan Biónica
  • 19:15 – 20:15: Mago de Oz
  • 21:30 – 22:30: Kany García
  • 23:45 – 1:00 am: Panteón Rococó

Escenario Cotopaxi:

  • 14:30 – 15:15: Árbol de ojos
  • 16:00 – 17:00: Los de adentro
  • 18:15 – 19:15: Dante Espineta
  • 20:15 – 21:15: Vicente García
  • 22:30 – 23:30: Dr. Krápula

Escenario Cocoy:

  • 15:15 – 16:00: Flor de Lava
  • 17:00 – 18:00: Jarabe de Palo
  • 19:15 – 20:15: Bonka
  • 21:30 – 22:30: Diamante Eléctrico
  • 23:45 – 1:00am: Amigos invisibles

Precios y boletería:

Las boletas las puede encontrar por combos VIP y General o también si desea asistir al festival por días lo puede hacer, estas también las encontrará VIP o General, a continuación, le mostramos los precios de cada combo:

Día individual VIP (puede ser sábado o domingo):

  • Etapa 1: $1.029.000 (Precio full)
  • Etapa 2: $1.109.000 (Precio full)
  • Etapa 3: $1.189.000 (Precio full)Etapa 4: $ 1.269.000 (Precio full)

Día individual General (puede ser sábado o domingo):

  • Etapa 1: $489.000 (Precio full)
  • Etapa 2: $529.000 (Precio full)
  • Etapa 3: $569.000 (Precio full)Etapa 4: $609.000 (Precio full)

Combo VIP: (por los dos días)

  • Etapa 1: $1.829.000 (Precio full)
  • Etapa 2: $1.949.000 (Precio full)
  • Etapa 3: $2.099.000 (Precio full)

Combo General: (Por los dos días)

  • Etapa 1: $799.000 (Precio full)
  • Etapa 2: $859.000 (Precio full)
  • Etapa 3: $899.000 (Precio full)

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Marylin León

Marylin León

Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir