Festival Cordillera 2026: horarios oficiales de los artistas para el 12 y 13 de septiembre

El Festival Cordillera regresa con una nueva edición que se realizará el próximo 12 y 13 de septiembre en el Parque Simón Bolívar en Bogotá.

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El evento reúne a grandes exponentes de la música latina como el rock, reggae, pop, entre otros, que destacan en toda la región.

El objetivo de esta edición es seguir acercando lo mejor de la música latinoamericana al público bogotano. Una de las grandes novedades que tendrá es la participación de Andrés Cepeda durante los dos días del festival. Además, el evento marcará el esperado reencuentro de Poligamia, un momento que promete despertar la nostalgia de toda una generación.

Artistas que harán parte del festival:

Entre los artistas destacados del evento podemos encontrar a: Andrés Calamaro, Ricky Martin, Caifanes, Beéle, Sean Paul, Grupo Niche, Kany García, Miguel Mateos, Mago de Oz, entre otros.

La cuota colombiana estará representada por: Bonka, Diamante Eléctrico, Poligamia, Doctor Krápula, Los de Adentro, Kei Linch y más.

Este año, el festival contará con cuatro escenarios: Cordillera, Aconcagua, Cotopaxi y Cocoy

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Así quedó la programación por días:

Sábado 12 de septiembre:

Escenario cordillera:

14:15 – 15:00: Kei Linch

15:45 – 16:45: Dread Mar I

17:45 – 18:45: Fobia

20:00 – 21:15: Andrés Calamaro

22:30 – 23:45: Beéle

Escenario Aconcagua:

15:00 – 15:45: Nelda Piña

16:45 – 17:45: Ed Maverick

18:45 – 20:00: Cultura Profética

21:15 – 22:30: Grupo Niche

23:45 – 1:00am: Sean Paul

Escenario Cotopaxi:

14:15 – 15:00: Latín Brothers

15:45 – 16:45: Emmanuel H

17:45 – 18:45: Ke Personajes

20:00 – 21:00: Meme del Real

22:45 – 23:45: Miguel Mateos

Escenario Cocuy:

15:00 – 15:45: Paula Pera

16:45 – 17:45: Kapanga

21:30 – 22:30: Virus

00:00 – 1:00 am: Lido Pimienta

Domingo 13 de septiembre:

Escenario Cordillera:

14:30 – 15:15: Briela Ojeda

16:00 – 17:00: Draco

18: 00 – 19:15: Andrés Cepeda

20:15 – 21:30: Caifanes

22:30 – 23:45: Ricky Martin

Escenario Aconcagua:

15:15 – 16:00: Estrambóticos

17:00 – 18:00: Tan Biónica

19:15 – 20:15: Mago de Oz

21:30 – 22:30: Kany García

23:45 – 1:00 am: Panteón Rococó

Escenario Cotopaxi:

14:30 – 15:15: Árbol de ojos

16:00 – 17:00: Los de adentro

18:15 – 19:15: Dante Espineta

20:15 – 21:15: Vicente García

22:30 – 23:30: Dr. Krápula

Escenario Cocoy:

15:15 – 16:00: Flor de Lava

17:00 – 18:00: Jarabe de Palo

19:15 – 20:15: Bonka

21:30 – 22:30: Diamante Eléctrico

23:45 – 1:00am: Amigos invisibles

Precios y boletería:

Las boletas las puede encontrar por combos VIP y General o también si desea asistir al festival por días lo puede hacer, estas también las encontrará VIP o General, a continuación, le mostramos los precios de cada combo:

Día individual VIP (puede ser sábado o domingo):

Etapa 1: $1.029.000 (Precio full)

Etapa 2: $1.109.000 (Precio full)

Etapa 3: $1.189.000 (Precio full)Etapa 4: $ 1.269.000 (Precio full)

Día individual General (puede ser sábado o domingo):

Etapa 1: $489.000 (Precio full)

Etapa 2: $529.000 (Precio full)

Etapa 3: $569.000 (Precio full)Etapa 4: $609.000 (Precio full)

Combo VIP: (por los dos días)

Etapa 1: $1.829.000 (Precio full)

Etapa 2: $1.949.000 (Precio full)

Etapa 3: $2.099.000 (Precio full)

Combo General: (Por los dos días)

Etapa 1: $799.000 (Precio full)

Etapa 2: $859.000 (Precio full)

Etapa 3: $899.000 (Precio full)

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