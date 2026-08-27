Turismo traza hoja de ruta para reactivar zonas turísticas afectadas por el terremoto

Durante la instalación del 30.º Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo de ANATO, la presidenta ejecutiva del gremio, Paula Cortés Calle, hizo un llamado al Gobierno Nacional para adoptar medidas extraordinarias que permitan proteger el empleo y acelerar la recuperación de las empresas turísticas afectadas por el reciente sismo en el occidente del país.

La dirigente explicó que ANATO realizó un diagnóstico de la situación de agencias de viajes y prestadores turísticos en departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, y presentó un paquete de propuestas que incluye subsidios al empleo, reducción del IVA para tiquetes aéreos y paquetes turísticos, líneas especiales de crédito respaldadas por el Fondo Nacional de Garantías, alivios tributarios y flexibilización de penalidades comerciales.

Asimismo, anunció el lanzamiento de “Turismo Unido”, una campaña liderada por el Capítulo Eje Cafetero y respaldada por ANATO Nacional para apoyar a las agencias de viajes afectadas por la emergencia.

Durante su intervención, Cortés destacó que el turismo continúa consolidándose como uno de los motores económicos del país. Según cifras presentadas en el congreso, en 2025 los viajes y el transporte aéreo de pasajeros generaron más de 11.400 millones de dólares en divisas, mientras que en el primer trimestre de 2026 esos ingresos crecieron 9,5%. Además, más de 29 millones de pasajeros se movilizaron por los aeropuertos colombianos en lo corrido del año.

Sin embargo, advirtió que el crecimiento del sector no necesariamente se traduce en mayor rentabilidad para las empresas. Entre enero y junio de 2026, los ingresos nominales de las agencias de viajes disminuyeron 0,05% y el empleo en estas compañías cayó cerca de 3%, un comportamiento que refleja desafíos asociados a la apreciación del peso colombiano, la inflación y el incremento de costos operativos.

En el marco del evento, la presidenta de ANATO también presentó la Visión 2026-2030, una propuesta estratégica basada en cinco ejes: consolidar el turismo como política de Estado, fortalecer la formalidad y la competencia leal, mejorar la infraestructura y conectividad, impulsar la promoción internacional y las estadísticas sectoriales, y desarrollar mecanismos financieros que mitiguen el riesgo cambiario para las agencias de viajes.

El discurso tuvo lugar en Barranquilla, ciudad que vuelve a ser sede del Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo después de diez años. Durante el evento se resaltó el crecimiento turístico del Atlántico, que en los primeros siete meses de 2026 recibió más de 59.000 viajeros internacionales, consolidándose como el séptimo departamento más visitado de Colombia.

“El gran desafío de los próximos años no debe ser únicamente crecer en volumen; debe ser crecer en valor”, concluyó Cortés, al reiterar que el futuro del turismo dependerá de combinar innovación tecnológica con el conocimiento y la cercanía humana que caracterizan a las agencias de viajes.