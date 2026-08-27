¿Qué es el Nido Sísmico de Bucaramanga? Concentra el 45% de la actividad sísmica de Colombia

Ubicación de Bucaramanga en el mapa de Colombia y logo del Nido Sísmico. Fotos: Getty Images y Servicio Geológico Colombia X.

Luego del terremoto de magnitud 7.4 que golpeó a Colombia el pasado lunes, 10 de agosto, y del fuerte temblor de 5.1 que azotó al país en la mañana de este miércoles en Los Santos, en Santander, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) se pronunció por medio de su página web y sus redes sociales para explicar por qué en ese departamento, y puntualmente, en ese municipio, tiembla tanto, saliendo a flote un concepto al cual se le dio su respectivo desarrollo: el Nido Sísmico de Bucaramanga.

Lea también: ¿Cuánto duró realmente el terremoto de este 10 de agosto en Colombia? Servicio Geológico respondió

Servicio Geológico Colombiano explicó qué es el Nido Sísmico de Bucaramanga

El SGC inició explicando el tema aportando un dato no menos relevante para solucionar la duda que, a la vez, dejó entre dicho por qué tiembla tanto en esa zona, y es que, según mencionaron, el Nido Sísmico de Bucaramanga “concentra cerca del 45% de la sismicidad que ocurre en Colombia”.

Cabe recordar que en Colombia, por su ubicación geográfica en el Cinturón de Fuego del Pacífico en donde, entre otras cosas, colindan dos placas tectónicas, Nazca y Sudamericana, en promedio, hay 2.500 sismos al mes, lo que equivaldría a 80 por día, pero solo pocos son perceptibles para la población.

Le puede interesar: ¿Qué magnitud tiene que ser para que se considere terremoto? Así funciona la escala de Richter

Ahora, la entidad subrayó que en Colombia, por ende, “existen varias fuentes sismogénicas, es decir, zonas o estructuras geológicas que hacen posible la ocurrencia de sismos”, siendo una de ellas el Nido Sísmico de Bucaramanga.

“Un nido sísmico es una región que tiene concentración inusual de actividad sísmica, de manera continua”, detalló la publicación que, además, explicó que el que hay en Colombia se ubica, nada más y nada menos, que “debajo del municipio de Los Santos, en Santander. Allí suelen presentarse sismos con profundidades cercanas a los 150 km”.

¿Y por qué tiembla tanto en Los Santos, Santander?

Pues bien, el SGC apuntó que en este municipio de Santander tiembla tanto porque, básicamente, “la interpretación de datos geofísicos sugieren que el origen del Nido Sísmico de Bucaramanga se asocia a fragmentos de placas tectónicas antiguas ya inmersas o subducidas en el manto terrestre” de esa zona del país.

Lea también: ¿Qué debe tener un kit de emergencia en caso de terremoto o desastres naturales? Cruz Roja respondió

“Estas placas interactúan de forma compleja en esta zona reducida y los sismos que se producen tienen como epicentro al municipio de Los Santos”, agregaron.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: