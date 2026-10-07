¿Por qué Piero tenía nacionalidad colombiana? Esta era la relación del cantautor con el país

Piero Antonio Franco de Benedictis, reconocido por canciones como “Mi Viejo” y “Para el Pueblo lo que es del Pueblo”, murió este miércoles 7 de octubre de 2026 a los 81 años en Buenos Aires, Argentina.

Pese a que Piero es ampliamente reconocido como un cantautor argentino, su historia también estuvo estrechamente ligada a Colombia, país del que obtuvo la nacionalidad y donde desarrolló diferentes proyectos relacionados con la música y la paz.

¿De dónde es Piero?

Pese a que es conocido principalmente como un cantautor argentino, Piero Antonio Franco De Benedictis nació el 19 de abril de 1945 en Galípoli, Italia, de donde sale debido a la ola migratoria de la Segunda Guerra Mundial.

Cuando era niño, más o menos entre los tres y los seis años, según distintos registros, llegó a Argentina junto a su familia, país donde creció y desarrolló su carrera musical, destacando por ser una de las voces más representativas de la canción de protesta y la balada latinoamericana.

De esta manera, su historia estuvo vinculada a tres nacionalidades:

Italiana por nacimiento.

Argentina por su vida y trayectoria.

Colombiana por la ciudadanía que recibió posteriormente.

¿Por qué Piero tenía nacionalidad colombiana?

La relación de Piero con Colombia tiene origen tras sus visitas, conciertos y trabajos en diferentes regiones del país durante décadas. El propio artista contó que a comienzos de los años 90´s recibió la propuesta formal por parte del estado colombiano para convertirse en ciudadano y que él aceptó la propuesta de inmediato.

El proceso comenzó durante el gobierno de César Gaviria. Piero tenía programada una ceremonia para recibir la nacionalidad el 2 de diciembre de 1993, pero el acto tuvo que ser aplazado debido a la muerte de Pablo Escobar en Medellín ese mismo día, acontecimiento que alteró la agenda presidencial y el foco del país.

Posteriormente, el proceso fue retomado durante el gobierno de Ernesto Samper, algunas fuentes registran la oficialización en 1994, mientras que el testimonio del propio Piero y registros periodísticos ubican la ceremonia definitiva en 1996.

¿Cuál era la relación de Piero con Colombia?

Más allá de la nacionalidad, Piero construyó una relación particular con las comunidades afectadas por la violencia. Durante su trayectoria recorrió lugares como Urabá, Jambaló, San Carlos, Santander de Quilichao y Puerto Rico, donde llevó su música y participó en iniciativas relacionadas con la memoria, la reconciliación y la paz.

El cantautor también fue reconocido posteriormente como Embajador de Paz de Buena Voluntad. Su trabajo buscaba llevar la música a territorios afectados por el conflicto y acompañar a las comunidades mediante canciones y proyectos culturales.

Piero llegó a explicar que su relación con Colombia no se limitaba a haber obtenido la ciudadanía. Para él, ser colombiano representaba un vínculo afectivo con el país y con las personas que había conocido durante sus recorridos.

Murió Piero a los 81 años

El fallecimiento del cantautor fue confirmado este 7 de octubre de 2026. Piero permanecía internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires y su muerte generó reacciones en distintos países de América Latina.

Su legado quedó marcado no solo por sus canciones, sino también por el compromiso que mantuvo durante décadas con causas sociales y por la relación que construyó con Colombia, país que terminó incorporando a su propia historia personal.