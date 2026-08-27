Fuerte temblor se sintió en varias regiones de Colombia: el epicentro fue en Chocó

Un nuevo evento sísmico se reportó este jueves 27 de agosto, a las 10:25 hora local. El movimiento tuvo una magnitud de 4.4. Profundidad 43 km y su epicentro fue en Istmina - Chocó, Colombia.

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En las últimas horas en la zona del Chocó y en La Mesa de los Santos, en Santander, se han presentado varios movimientos telúricos de magnitudes entre 3 y 4 puntos.

¿Cómo recibir alertas de sismos en su celular?

Si bien no hay forma de prevenir con anticipación un temblor, desde su celular hay maneras para que este le notifique cuando está por suceder o ha sucedido. La forma de activar dicho servicio varía según el sistema operativo de su dispositivo móvil.

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Alerta de temblor en Android

Si usted tiene un teléfono celular Android, debe dirigirse a la opción Abrir Configuración; a continuación, ingresar a Seguridad y emergencia; luego seleccionar Alertas de terremotos, si no encuentra “Seguridad y emergencia”, buscar “Ubicación” y luego “Avanzada” para encontrar la opción de “Alertas de sismos”; finalmente indicar en la opción Activar la alerta.

En iPhone

Si su celular es un iPhone, debe saber que estos equipos de telefonía sí tienen esta opción, pero en países como Colombia, funcionan de una manera diferente, lo puede activar de dos formas:

Aplicación del clima: Puede activar las alertas desde la aplicación del clima con estos pasos: Ingrese a la aplicación “clima”, vaya a las tres líneas que puede encontrar en la parte superior o inferior derecha (dependiendo del modelo de su celular), eso lo llevará a otra pantalla donde deber ir al menú superior derecho donde encontrará tres puntos que lo llevará al menú “notificaciones” y darle aceptar. Descargar aplicaciones externas al equipo que le permitan utilizar las notificaciones de alertas de sismo

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Otras alternativas

En caso de presentar problemas para activas las alertas, puede valerse de algunas aplicaciones como Earthquake Alerts & Feed o Earthquake Plus alerts Map Info & Feed, las cuales cumplirán la función de enviar notificaciones cuando haya un temblor en el área cercana.

Tenga en cuenta que es importante que tenga activa en su celular la opción de su ubicación (GPS). El servicio de alertas está totalmente gratuito en todos los equipos celulares.

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